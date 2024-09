Árbitro tem o direito de expulsar Declan Rice – Painel da Premier League

O Painel Independente de Incidentes-Chave da Premier League (KMI) apoiou por unanimidade a decisão do árbitro Chris Kavanagh de expulsar Declan Rice no empate do Arsenal por 1 a 1 com o Brighton & Hove Albion em 31 de agosto.

Rice já estava com uma advertência quando entrou em altercação com Joël Veltman e cometeu um tiro livre. Quando Veltman se adiantou para chutar a bola, Rice a tirou do campo com o pé, e Kavanagh mostrou ao meio-campista do Arsenal um segundo cartão amarelo por atrasar o reinício do jogo.

As descobertas, vistas pela ESPN, afirmam que “Rice sabe o que está fazendo, é um toque gentil, mas quando o árbitro vê, ele não tem escolha”.

O painel KMI tem cinco membros, compostos por três ex-jogadores e/ou treinadores, mais um representante da Premier League e da PGMOL. Foi criado no início da temporada 2022-23 para dar uma avaliação independente da tomada de decisão em vez de confiar nas opiniões da PGMOL ou dos próprios clubes. O julgamento tem como objetivo fornecer uma avaliação imparcial de todos os principais incidentes da partida, mas dá peso à decisão do árbitro em situações subjetivas, levando em consideração as leis do jogo e a interpretação da Premier League.

Houve “concordância unânime” entre os cinco no painel da KMI “de que as ações de Rice foram claras, deliberadas e impactantes. Portanto, o árbitro estava certo em expulsar Rice para uma segunda advertência por atrasar o reinício.”

O painel também apoiou a decisão do árbitro Jarred Gillett de não mostrar o segundo cartão amarelo ao meio-campista do Crystal Palace, Will Hughes, no Chelsea, em 1º de setembro. Hughes havia afastado Cole Palmer na ponta da área, mas em uma votação dividida de 3 a 2, o painel disse que “é uma infração de contenção, mas não parece que está impedindo um ataque promissor devido ao zagueiro do Palace posicionado imediatamente na frente de Palmer”.

Declan Rice recebeu um cartão vermelho controverso durante o segundo tempo do empate do Arsenal com o Brighton. Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Até agora nesta temporada, houve pouca controvérsia real na Premier League, com apenas uma decisão do VAR considerada incorreta — quando Tim Robinson interveio para anular o gol da vitória de Dango Ouattara nos acréscimos por toque de mão na bola no jogo do AFC Bournemouth contra o Newcastle United em 25 de agosto.

Embora não tenha havido outros erros do VAR, o painel decidiu que houve duas situações de pênalti que foram erradas em campo, mas não atingiram o limite de um erro claro e óbvio para uma intervenção: o árbitro Tony Harrington não deveria ter marcado um pênalti para o West Ham United contra o Aston Villa, enquanto o Ipswich Town deveria ter recebido um pênalti contra o Manchester City.

Em 84 incidentes importantes da partida analisados ​​pelo VAR nos três primeiros dias de jogo, apenas nove votos de um total de 420 indicaram que o assistente de vídeo cometeu um erro — e cinco deles resultaram no julgamento unânime de que o gol do Bournemouth deveria ter sido validado.