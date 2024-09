Arch Manning domina no alívio do lesionado QB do Texas Quinn Ewers

O elogiado quarterback reserva do Texas, Arch Manning, entrou no lugar do lesionado Quinn Ewers e os Longhorns nº 2 não perderam o ritmo na goleada por 56 a 7 sobre o UTSA na noite de sábado.

Manning lançou para 223 jardas e quatro touchdowns e adicionou uma pontuação de 67 jardas em seu tempo de jogo mais extenso no nível universitário depois que Ewers saiu no segundo quarto com uma distensão abdominal. Ewers foi para o vestiário e voltou para a linha lateral em roupas normais pouco antes do intervalo.

O titular reserva lançou para 185 jardas em 14 de 16 passes, com dois touchdowns e uma interceptação contra os Roadrunners.

Manning entrou no jogo com 12:19 restantes no segundo quarto e completou 9 de suas 12 tentativas de passe na vitória arrasadora. Em seu primeiro snap da noite, ele se conectou com o recebedor DeAndre Moore Jr. para um touchdown de 19 jardas. O calouro redshirt de 6 pés e 4 polegadas e 225 libras mostrou sua velocidade em seu próximo drive ao fazer um defensor errar e disparar para uma corrida de touchdown de 67 jardas. A corrida foi a mais longa de qualquer quarterback do Texas desde Vince Young em 2005.

Manning assumiu a liderança por 28-7 no intervalo e construiu com um passe para touchdown de 51 jardas para Isaiah Bond, um touchdown de 75 jardas para Ryan Wingo e então um passe para touchdown de 12 jardas para Johntay Cook II no começo do quarto período para encerrar sua noite. Os Longhorns marcaram em cinco de suas nove posses e terminaram com 614 jardas totais em 9,2 jardas por jogada.

Manning, sobrinho de Eli e Peyton Manning, filho do ex-wide receiver do Ole Miss Cooper Manning e neto de Archie Manning, apareceu em dois jogos durante sua temporada redshirt com os Longhorns em 2023. Ele lançou seu primeiro passe para touchdown na carreira na abertura da temporada do Texas este ano contra o Colorado State, mas havia tentado apenas 11 passes no nível universitário no sábado.

Distensões musculares abdominais normalmente exigem um tempo de recuperação de várias semanas. O Texas conclui sua programação não-conferência no próximo sábado contra o UL Monroe antes de fazer sua estreia na conferência SEC em casa contra o Mississippi State em 28 de setembro. Os Longhorns então têm uma semana ociosa antes de viajar para Dallas para enfrentar o rival Oklahoma em 12 de outubro.

Ewers, titular de 25 jogos dos Longhorns, perdeu dois jogos na temporada de 2023 devido a uma lesão no ombro direito e perdeu três jogos em 2022 após sofrer uma entorse grave na articulação SC. Depois de liderar o programa para um título Big 12 e uma aparição no College Football Playoff na temporada passada, Ewers optou por ignorar o draft da NFL e retornou ao Texas em 2024 para perseguir um campeonato nacional.

Atrás de Ewers e Manning, o Texas tem apenas mais um quarterback bolsista em seu elenco, o verdadeiro calouro Trey Owens. O contratado de quatro estrelas fez sua primeira aparição na carreira contra a UTSA e lançou para 19 jardas em 2 de 4 passes.

Ewers entrou no fim de semana como o favorito consensual para ganhar o Troféu Heisman, listado em 5-1 na ESPN BET, após lançar para 246 jardas e três touchdowns em uma derrota do No. 10 Michigan no último sábado. Suas probabilidades aumentaram para 15-1 na noite de sábado após a lesão, enquanto as probabilidades de Manning no Heisman mudaram drasticamente, encurtando de 150-1 para 18-1 na ESPN BET.

O quarterback de Miami, Cam Ward, surgiu como o favorito consensual para ganhar o Heisman Trophy no sábado nas casas de apostas. Ward foi listado em 5-1 na ESPN BET na noite de sábado.