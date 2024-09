Arch Manning mantém o nº 1 Texas em movimento na derrota do UL Monroe

AUSTIN, Texas — Arch Manning lançou para 258 jardas, com dois touchdowns e duas interceptações em sua primeira partida como titular no Texas, liderando uma vitória de 51 a 3 sobre o UL Monroe no lugar do titular lesionado Quinn Ewers, levando os Longhorns, número 1, a 4-0.

Após lançar uma interceptação em sua primeira posse, Manning se acomodou, e o Texas marcou touchdowns em seis de seus 10 drives para uma liderança de 44-3 quando ele deixou o jogo no início do quarto período. O calouro redshirt competiu 15 de suas 29 tentativas de passe.

Manning disse que havia vários lançamentos que ele gostaria de ter de volta, começando com sua primeira interceptação, um lançamento de segunda descida sob pressão que o defensive back da ULM Carl Fauntroy pegou três minutos depois do início do jogo. Quando perguntado sobre como ele classificaria seu desempenho, Manning disse: “Provavelmente um C-plus, mas uma vitória é uma vitória.”

“Pensar que ele iria sair e jogar um jogo perfeito, acho que ninguém aqui pensou isso”, disse o técnico do Texas, Steve Sarkisian. “Achei que ele iria se preparar muito bem, trabalhar muito duro, fazer tudo o que pudesse para jogar um bom futebol. Ele teria algumas lições aprendidas, e acho que é disso que se trata esta noite.”

No primeiro jogo dos Longhorns como o time número 1 no Top 25 da Associated Press desde 2008, Manning recebeu bastante ajuda. O running back Jaydon Blue correu por 124 jardas e marcou quatro touchdowns no total, e a defesa do Texas segurou o General Booty e os Warhawks (2-1) a 111 jardas no total em 2,2 jardas por jogada.

Sarkisian disse que o plano de jogo exigia que Manning fosse agressivo ao fazer arremessos profundos contra a defesa da ULM, e o antigo recruta cinco estrelas teve algum sucesso com oito passes de 15 ou mais jardas, incluindo uma conclusão de 56 jardas para Isaiah Bond e uma de 46 jardas para Matthew Golden. Manning conectou-se com 11 recebedores.

“Ter tantos playmakers ao seu redor, definitivamente aumenta o nível de conforto para mim”, disse ele. “Temos um monte de recebedores diferentes pegando bolas hoje à noite. Apenas colocá-los no espaço e fazê-los fazer jogadas é enorme.”

Ewers saiu da vitória do Texas por 56-7 sobre a UTSA na semana passada após sofrer uma distensão oblíqua. Seu status é considerado diário, e ele poderia potencialmente retornar para a estreia dos Longhorns na SEC contra o Mississippi State na semana que vem. Manning compartilhou as honras de Calouro da Semana da SEC após produzir 276 jardas totais e cinco touchdowns contra a UTSA na ausência de Ewers.

Após seu primeiro jogo da conferência SEC em casa contra o Mississippi State, os Longhorns tiveram uma semana ociosa seguida de confrontos com o número 15 Oklahoma e o número 2 Georgia em semanas consecutivas.

Um time do Texas com ambições de campeonato nacional jogou de acordo com essas expectativas em quatro jogos, superando seus oponentes por 190-22 e flexionando seus músculos em seu teste mais difícil com uma vitória de 31-12 fora de casa contra o então nº 10 Michigan. Com os Longhorns vencendo 16 de seus últimos 18 jogos, Sarkisian diz que está confiante de que tem um time com talento, profundidade e maturidade que foi construído para competir na SEC.

“Estou satisfeito com onde estamos, mas é como tudo o que acabei de dizer ao time: a missão está longe de terminar”, disse Sarkisian. “Temos muito trabalho a fazer e muitos jogos excelentes pela frente.”