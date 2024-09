Arch Manning seguirá os legados de Archie, Peyton e Eli na primeira partida

O sobrinho de Peyton e Eli Manning, Arch Manning, será titular do time mais bem classificado Texas Longhorns no sábado, quando eles enfrentarão o UL Monroe Warhawks.

Manning substituirá Quinn Ewers como quarterback, que está se recuperando de uma lesão oblíqua sofrida durante o segundo quarto da vitória do Texas por 56 a 7 sobre o UTSA Roadrunners.

Quando Manning entrou no jogo para substituir o lesionado Ewers na Semana 3, ele estava pronto para o momento. O jogador de 19 anos foi responsável por 223 jardas de passe, 53 jardas de corrida e cinco touchdowns.

O técnico principal do Texas, Steve Sarkisian, disse que o verdadeiro calouro sempre se prepara como se fosse titular.

Arch vem de uma família de realeza do futebol. Seu avô, Archie, teve sua camisa número 18 aposentada pela Ole Miss e seus tios Peyton (Indianapolis Colts, Denver Broncos) e Eli (New York Giants) ganharam Super Bowls.

Veja como outros membros da família Manning se saíram em sua primeira partida como titular na faculdade.

Archie, Velha Senhorita

116 jardas, 3 TD, vitória de 21-7 sobre Memphis

Archie Manning lançou para 116 jardas em sua estreia na faculdade pelo Ole Miss. Foto AP

A primeira partida de Arch na faculdade tem um significado extra porque acontecerá exatamente 56 anos depois da de seu avô, de acordo com a ESPN Research. Na primeira partida de Archie, ele completou 8 de 14 passes para 116 jardas e dois touchdowns. Ele também teve um touchdown corrido que levou o Ole Miss a uma vitória de 21-7 sobre o Memphis Tigers.

Peyton, Tennessee

79 jardas, vitória de 10-9 sobre o Washington State

Peyton Manning entrou em campo para sua primeira partida como titular na faculdade do Tennessee depois que os quarterbacks titular e reserva se machucaram. Foto AP/Mark Humphrey

Peyton começou sua carreira universitária como o quarterback reserva, onde esperou por sua chance de ser o titular. Assim como Arch, a primeira partida de Peyton veio como resultado das lesões de Jerry Colquitt e Todd Helton. Em sua primeira partida contra o Washington State Cougars como um verdadeiro calouro, Peyton teve um desempenho proficiente, sem cometer erros custosos. Ele levou o Tennessee a uma vitória de 10-9, completando 7 de 14 passes para 79 jardas.

Eli, Velha Senhorita

271 jardas, 5 TDs, vitória por 49-14 sobre Murray State

Eli Manning não começou seu primeiro jogo na faculdade até sua segunda temporada na Ole Miss. Matthew Stockman/Getty Images

Embora as expectativas fossem altas para Eli seguir os passos do pai na Ole Miss, ele começou sua carreira universitária como reserva de Romaro Miller. Eli recebeu tempo de jogo em cinco jogos em sua temporada de calouro, lançando para 170 jardas no total.

A primeira partida de Eli não aconteceu até a abertura da temporada de seu segundo ano. Ele completou 20 de 23 passes para 271 jardas com cinco touchdowns contra o Murray State Racers. Seu desempenho estabeleceu um recorde escolar para o maior número de conclusões consecutivas, conectando 18 passes consecutivos entre o primeiro e o terceiro quartos. Matt Corral quebrou o recorde em 2020.