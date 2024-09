Arch Manning terá a primeira partida pelo Texas enquanto Quinn Ewers se recupera

Com Quinn Ewers ainda se recuperando de uma lesão oblíqua, Arch Manning fará sua primeira partida pelo número 1 do Texas na noite de sábado contra o UL Monroe, disse o técnico do Longhorns, Steve Sarkisian, na quinta-feira.

“Quinn fez grandes progressos desde sábado à noite até onde chegou”, disse Sarkisian. “Mas minha decisão é que estou ansioso pelo futuro dele como jogador, mas também pelo futuro da temporada para nós. … E deixá-lo possivelmente mais uma semana saudável a longo prazo, eu acho, é bom para nós, pois estamos nos preparando para o jogo da SEC.”

Manning, de 1,93 m e 102 kg, o principal candidato da Classe de 2023, apareceu em quatro jogos pelo Texas, mas teve sua grande revelação na semana passada em uma vitória por 56 a 7 sobre o UTSA depois que Ewers se machucou.

Manning, que entrou no segundo quarto, foi responsável por cinco touchdowns. Seu passe para touchdown de 75 jardas para Ryan Wingo e sua corrida para touchdown de 67 jardas — a mais longa de um calouro da UT — marcaram a primeira vez na história da escola que um jogador registrou uma corrida e um passe de pelo menos 65 jardas no mesmo jogo. Apenas Colt McCoy e Vince Young fizeram isso na mesma temporada pelo Texas.

Sarkisian disse que Manning sempre se prepara como se pudesse começar, mas será diferente operar o plano de jogo da série de abertura em vez de simplesmente ser jogado no fogo.

“Arch é mais do que capaz, como acho que todos nós sabemos”, disse Sarkisian. “Quero dizer, você entra e tem cinco touchdowns saindo do banco, você já provou que pode jogar. Agora, é sobre executar o plano, fazê-lo com confiança e consertar alguns dos problemas em campo quando eles surgirem.”

Sarkisian disse que Ewers estará lá para ajudar Manning com qualquer uma dessas questões.

“Quinn obviamente terá um fone de ouvido. Ele ouvirá cada chamada de jogada”, disse Sarkisian. “Sem dúvida, seu apoio a Arch é crítico, e não prevejo nada diferente disso.”

“Todos os objetivos [Ewers] tinha e que tivemos para ele chegando nesta temporada ainda estão lá para ele. Acho que temos um time de calibre de campeonato nacional, e ele é o quarterback desse time. E acho que ainda temos isso pela frente para fazer isso. … Esse cara vai estar em Nova York para o Heisman … e acho que ele tem a habilidade de ser uma das cinco melhores escolhas do draft da NFL.” Treinador do Texas Steve Sarkisian

Sarkisian disse que ele impressionou Ewers que descansar uma semana não muda nada. Os Longhorns jogam seu primeiro jogo SEC em 28 de setembro contra o Mississippi State. Após uma semana de folga, eles têm jogos consecutivos contra o No. 15 Oklahoma em Dallas e o No. 2 Georgia em Austin.

Ewers está completando 73,4% de seus passes nesta temporada, lançando para 691 jardas e oito touchdowns, com duas interceptações.

“Todos os objetivos que ele tinha e que nós tínhamos para ele entrando nesta temporada ainda estão lá para ele”, disse Sarkisian. “Acho que temos um time de calibre de campeonato nacional, e ele é o quarterback desse time. E acho que ainda temos isso pela frente para fazer isso.

“Eu acho que com alguns dos jogos que temos pela frente, esse cara vai estar em Nova York para o Heisman. E, quer ele ganhe ou não, ele tem a habilidade de fazer isso, e eu acho que ele tem a habilidade de ser uma das cinco melhores escolhas do draft da NFL.”

O coordenador defensivo da ULM, Earnest Hill, surpreendeu na quarta-feira quando se referiu à familiaridade de sua equipe com Manning, um nativo de Nova Orleans que estudou na Isidore Newman no ensino médio.

“Na verdade, temos alguns garotos no nosso time que jogaram contra ele em Nova Orleans, e alguns caras já o venceram”, disse Hill. “Então eles não têm muito medo dele. Eles não vão ter medo nenhum dele vindo aqui.”

Os Longhorns são favoritos por 44,5 pontos para o jogo de sábado, de acordo com a ESPN BET.