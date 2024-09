Argentina 3-0 Chile (Set 5, 2024) Análise do Jogo

A Argentina conquistou uma vitória em casa por 3 a 0 sobre o Chile na quinta-feira, graças aos gols de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez e Paulo Dybala no segundo tempo, reforçando sua posição no topo das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.

Os campeões da Copa América pareciam dominantes e não se incomodaram com a ausência dos craques Lionel Messi e Ángel Di María, que recebeu uma homenagem no estádio Monumental após sua aposentadoria da seleção.

A Argentina abriu o placar três minutos após o intervalo, quando o meio-campista do Liverpool Mac Allister mandou a bola para a rede de primeira após cruzamento de Álvarez, que também marcou com um chute de longa distância aos 84 minutos.

O substituto Dybala marcou nos acréscimos e garantiu a vitória, que deixou os campeões da Copa do Mundo com 18 pontos, cinco à frente do segundo colocado Uruguai, que recebe o Paraguai na sexta-feira.

A Argentina jogará contra a Colômbia na revanche da final da Copa América na terça-feira, enquanto o Chile recebe a Bolívia, que derrotou a Venezuela na quinta-feira.