Argentino Emiliano Martínez é acusado de dar tapa em cinegrafista

Um cinegrafista de TV disse que o goleiro argentino Emiliano Martínez “me deu um tapa” após a vitória da Colômbia por 2 a 1 em uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Jhonny Jackson disse à mídia colombiana que se aproximou de Martínez após o apito final em Barranquilla na terça-feira, quando o goleiro cumprimentou outro jogador. As imagens que ele capturou mostram o vencedor da Copa do Mundo, que os argentinos conhecem como Dibu, batendo na câmera, que rapidamente balança para o chão após o impacto.

“Do nada ele me deu um tapa”, Jackson disse ao RCN Deportes na quarta-feira. “Eu fiquei bravo, muito bravo. Eu estava trabalhando, assim como ele. Ele estava brincando e eu estava fotografando com minha câmera.”

Ele também mandou uma mensagem para Martínez: “Dibu, meu irmão, como vai? Eu sou Jhonny Jackson, o cinegrafista que você agrediu na partida contra a Colômbia. Queria te dizer que está tudo bem, meu irmão. Todo mundo já perdeu uma partida na vida. Essa derrota claramente significou muito para você. Mas olhe para frente, Dibu.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Jackson trabalha para uma empresa que entrega imagens para os canais Caracol Televisión e RCN Deportes.

Jogadores de futebol foram suspensos de jogos em situações semelhantes, e é isso que a associação de jornalistas esportivos da Colômbia — conhecida como ACORD — quer que a FIFA faça. Seu presidente Faiver Hoyos Hernández disse em uma declaração que Martínez atacou a liberdade de expressão.

“Como autoridade jornalística neste país, a ACORD quer que a FIFA produza uma sanção exemplar contra o Sr. Emiliano Dibú Martínez, que não é um modelo para as novas gerações”, disse o comunicado.

Martínez e a CONMEBOL, entidade máxima do futebol sul-americano, não fizeram comentários.

A Argentina lidera as eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul com 18 pontos após oito partidas, dois pontos à frente da Colômbia. Todos os times têm mais duas partidas classificatórias no mês que vem. Os seis melhores times ganharão vagas automáticas na Copa do Mundo de 2026.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.