Arne Slot, do Liverpool, apoia Trent Alexander-Arnold na defesa

O técnico do Liverpool, Arne Slot, disse que Trent Alexander-Arnold sempre foi um bom zagueiro, acrescentando que ele só precisa trabalhar sua “concentração”.

Alexander-Arnold disse após a vitória do Liverpool por 3 a 0 sobre o Bournemouth que acolheu as críticas de Slot e espera que, com a ajuda do holandês, ele possa se tornar um zagueiro temido na Europa.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Slot foi questionado sobre os comentários de Alexander-Arnold na terça-feira antes do confronto da Copa da Liga Inglesa com o West Ham.

“É bom ouvir e ler isso porque acho que todos nós nos lembramos do dia em que Jürgen saiu e do que isso significou para ele. Ouvi-lo dizer isso sobre seu novo técnico depois de alguns meses é bom. Nem sempre é fácil entrar e substituir um técnico como esse”, disse Slot.

“A única coisa que sei é que estamos falando de um jogador que ganhou a Champions League e um título da liga”, ele acrescentou. “Está claro para mim que ele foi um bom defensor durante toda a sua vida. Não se trata de se ele é capaz de fazer as coisas. É mais sobre sua taxa de concentração.”

O Liverpool tem um dos melhores registros defensivos da Premier League até agora nesta temporada, sofrendo apenas um gol, na derrota por 1 a 0 para o Nottingham Forest no início deste mês.

Slot disse que o goleiro Alisson Becker, que está se recuperando de uma lesão no tendão, pretende retornar à ação neste fim de semana.

O reserva de Alisson, Caoimhín Kelleher, o substituiu na vitória por 3 a 0 contra o Bournemouth no sábado e deve manter sua vaga contra o West Ham.

“Alisson está chegando lá, mas acho que esse jogo está chegando um pouco cedo demais e estamos olhando para o fim de semana contra o Wolves, mas vai ser apertado”, disse Slot. “Mas ele não estará lá amanhã, então Caoimh estará no gol.”

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.