Arne Slot, do Liverpool, comemora aniversário com vitória de estreia na UCL

O técnico do Liverpool, Arne Slot, comemorou seu 46º aniversário com sua primeira vitória na Liga dos Campeões, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Milan na Itália, e disse que foi uma “ótima maneira” de comemorar.

Slot, que sucedeu o técnico vencedor da Liga dos Campeões Jurgen Klopp em Anfield neste verão, viu seu time anular um gol de Christian Pulisic no terceiro minuto para selar a vitória no San Siro com gols de Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai.

E o ex-técnico do Feyenoord disse que seu time teve o desempenho perfeito para se recuperar da surpreendente derrota por 1 a 0 em casa para o Nottingham Forest no sábado.

“Uma ótima maneira de passar meu aniversário”, disse Slot. “Temos mais de 11 jogadores e os que entraram foram bem. Você não diria isso depois de cinco minutos, mas depois fomos bem.

“Perder no sábado foi um golpe e estar perdendo por 1 a 0 no início desta noite faz você se perguntar como reagiremos.

“Mas se você consegue jogar tão bem, é — não diria uma vergonha — inacreditável que você perca para o Forest em casa, se consegue jogar assim hoje.”

Arne Slot teve um memorável 46º aniversário. PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty Images

Slot deu a Cody Gakpo sua primeira partida como titular na temporada e foi recompensado com uma atuação impressionante do atacante holandês. O técnico disse que o ex-jogador do PSV Eindhoven produziu o que esperava.

“Eu teria jogado com Cody Gakpo no sábado, mas ele jogou duas partidas pela seleção nacional”, disse Slot. “Hoje foi mais uma exibição de equipe do que individual.”

Foi um dia especial também para o capitão do Liverpool, Van Dijk, que marcou sua 50ª partida na Liga dos Campeões com apenas seu terceiro gol na competição.

“Obviamente estou muito satisfeito com a vitória e estou satisfeito com a forma como nos recuperamos depois de um começo difícil”, disse ele à Sky Italy. “No geral, fizemos uma performance muito boa com e sem a bola.

“Quando há uma bola parada, tentamos ser importantes. A entrega foi excelente, na minha opinião. No geral, estou muito satisfeito por termos vencido e os limitamos a apenas duas grandes chances.

“Temos tido muito sucesso ao longo dos anos e sempre sou grato por isso. As coisas mudaram, o novo gerente está aqui e ele tem princípios diferentes.

“Estamos trabalhando em algumas coisas e ainda há coisas a melhorar.”