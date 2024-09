Arne Slot lamenta jogo desleixado após primeira derrota do Liverpool

Arne Slot sentiu o gosto da derrota pela primeira vez como técnico do Liverpool no sábado, quando seu time perdeu por 1 a 0 para o Nottingham Forest na Premier League, com o técnico visitante Nuno Espírito Santo superando o holandês em um encontro fascinante.

O Forest acertou em cheio em suas táticas, lotando o centro do meio-campo e expulsando os jogadores de ponta do Liverpool. E embora o time da casa tenha tido algumas chances decentes no primeiro tempo, eles não foram clínicos o suficiente na frente do gol.

“O resultado é o mais frustrante, e não podemos ficar felizes com a forma como o jogo foi. Foi um jogo de parada e início e dificilmente criamos chances”, disse Slot.

“Só temos que olhar para nós mesmos — temos que ser melhores. Muitas vezes perdemos a bola na área, não foi bom o suficiente. Temos que ser melhores com a bola.”

O bloqueio sólido do Forest pode ter deixado o Liverpool com pouco espaço, mas eles foram seus piores inimigos às vezes, e os substitutos Anthony Elanga e Callum Hudson-Odoi combinaram para o último marcar no contra-ataque e garantir três pontos para os visitantes.

“Nossas decisões e execução não foram boas o suficiente. Em geral, defendemos muito bem, mas os dois jogadores rápidos entraram e dificultaram. Corremos muitos riscos e no final foi um gol muito bom”, Slot acrescentou.

Arne Slot venceu três e perdeu uma partida como técnico do Liverpool. Foto de Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

O técnico português do Forest, Espírito Santo, ficou satisfeito com a forma como seu time executou o plano de jogo.

“A única maneira de conseguir alguma coisa aqui é se você for organizado e fizer tudo o que puder”, disse ele.

“Quando você começa do jeito que começamos, com nossos pontas Nico Dominguez e Elliot Anderson, todo o esforço deles para acompanhar os laterais do Liverpool, é muita energia.”

Depois de flertar com o rebaixamento em temporadas anteriores, o Forest se encontra na quarta posição com oito pontos em quatro jogos após a vitória. O Liverpool está em segundo com nove.

“Estamos trabalhando duro, e o objetivo é construir e acreditar nessa ideia que você pode desenvolver”, disse Espírito Santo.