Arsenal de Martin Ødegaard retorna ‘semanas’ de distância – Mikel Arteta

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, disse que a lesão no tornozelo de Martin Ødegaard o manterá afastado até depois da pausa internacional de outubro.

Ødegaard sofreu o problema em 9 de setembro durante a vitória da Noruega na UEFA Nations League sobre a Áustria, com o médico da seleção nacional Ola Sand posteriormente afastando o meio-campista por três semanas. No entanto, Arteta tem sido muito mais cauteloso em sua avaliação da disponibilidade de Ødegaard até falar na terça-feira antes do confronto da terceira rodada da Carabao Cup do clube com o Bolton Wanderers no Emirates Stadium.

“Acho que será uma questão de semanas”, disse Arteta sobre um prazo para a ausência de Ødegaard. “Quanto tempo exatamente, não posso dizer. Podemos ter uma surpresa, mas acho improvável [he returns before the international break].”

Isso significaria que o Arsenal teria que lidar sem seu capitão para jogos contra Bolton, Leicester City, Paris Saint-Germain e Southampton. Sua primeira partida após o hiato internacional é em Bournemouth em 19 de outubro.

Ben White também está lidando com um problema físico não especificado, enquanto Arteta confirmou Oleksandr Zinchenko [calf] será descartado por “algumas semanas”. Mikel Merino também não está disponível após fraturar o ombro, junto com Takehiro Tomiyasu, vítima de lesão no joelho.

Gabriel Martinelli, Jurriën Timber, Riccardo Calafiori e David Raya são dúvidas para enfrentar o Bolton e, com o goleiro reserva Neto fora de campo, o Arsenal pode ter que convocar Jack Porter, de 16 anos, para começar na quarta-feira à noite.

“Vamos ver como eles estão hoje e tentaremos fazer uma estimativa sobre isso, se acreditarmos que é uma possibilidade”, disse Arteta.

Questionado se faria uma grande rotatividade com 10 mudanças, semelhante a outros grandes times da competição, Arteta disse: “No momento não podemos porque não temos outros 10 jogadores disponíveis.”