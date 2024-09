Artur Beterbiev e Dmitry Bivol compartilham um intenso confronto para a luta de 12 de outubro; trailer épico lançado

Artur Beterbiev e Dmitry Bivol parecem prontos para finalmente resolver seus negócios.

Beterbiev e Bivol, que atualmente são os dois melhores boxeadores meio-pesados ​​do mundo, estavam programados para lutar pelo título indiscutível em junho, antes de uma ruptura do menisco forçar Beterbiev a se retirar da luta. Agora, os dois estão finalmente marcados para o confronto em 12 de outubro em Riad, Arábia Saudita. Na quarta-feira, o último empurrão promocional para a luta começou com uma coletiva de imprensa em Londres, onde os rivais de longa data finalmente se enfrentaram com um intenso encarar.

Invicto em 20 lutas profissionais, Beterbiev é o atual campeão meio-pesado do WBC, IBF e WBO e, mais recentemente, derrotou Callum Smith para manter seus títulos em janeiro.

Também invicto com 23-0, Bivol é o atual campeão meio-pesado da WBA e IBO e talvez seja mais conhecido por derrotar Canelo Alvarez em maio de 2022.

Antes da luta, os promotores Matchroom, Top Rank e Queensberry Promotions lançaram um trailer épico para o confronto que você pode assistir abaixo.