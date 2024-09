Artur Beterbiev se recusa a lutar contra Canelo Alvarez: não estou interessado

Cenquanto muitos lutadores fariam qualquer coisa para enfrentar Saulo “Canelo” Álvarezhá outros que estão dispostos a recusá-lo, assim como Artur Beterbiev tem.

Embora Canelo é um grande atrativo de bilheteria e garante grandes prêmios, isso não importa para o lutador russo, que evitou uma briga com Canelo a favor de buscar seus próprios títulos.

Artur Beterbiev rejeita luta contra Canelo

Considerado um dos melhores boxeadores do mundo, o lutador russo tem como objetivo derrotar Dmitry Bivol pesando 175 libras, o mesmo lutador que provou ser Caneloé “criptonita”.

Devido a esta, Beterbiev minimizou a possibilidade de enfrentar Canelo Alvarez e explicou seu raciocínio: “Quando Canelo tem cinturão na minha categoria, então vou querer lutar com ele”.

“Mesmo que esse momento chegue, ainda não acho que gostaria de enfrentá-lo. Realmente não estou interessado em uma luta com Canelo“, disse ele no podcast The Stomping Grounds.

Quem é Artur Beterbiev?

Aos 39 anos, Beterbiev é considerado um dos melhores boxeadores do mundo. Ele também é um dos poucos com 100% de nocaute, tendo vencido todas as 20 lutas profissionais por nocaute.

Atualmente, Artur Beterbiev detém os títulos dos meio-pesados ​​​​WBC, IBF e WBO, dos quais ele defenderá Dmitry Bivolo atual campeão meio-pesado da WBA, em um esforço para unificar a divisão de 175 libras. Essa luta é uma das lutas mais esperadas dos últimos anos.

O vencedor da luta do dia 12 de outubro será considerado um dos melhores lutadores peso por peso do mundo.

É importante observar que a divisão de 175 libras está uma categoria de peso acima Canelo ÁlvarezDivisão de (168 libras).

Embora pareça improvável que Canelo aceitaria subir novamente, pois perdeu para Bivol quando o fez. Portanto, se Beterbiev quiser enfrentá-lo, ele provavelmente terá que diminuir de peso.