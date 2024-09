Aryna Sabalenka vence Emma Navarro e retorna à final do US Open

NOVA YORK — Quando as coisas ficaram repentinamente tensas no segundo set da semifinal do US Open de Aryna Sabalenka, e os espectadores do Estádio Arthur Ashe de repente ficaram muito barulhentos ao apoiar sua oponente americana, a vice-campeã de 2023 se viu relembrando um ano atrás no mesmo local.

“Eu estava tipo, ‘OK, Aryna, você tem que se manter focada. Fique em seus pensamentos. Foque em si mesma'”, disse Sabalenka. “E, sim, eu estava pensando muito.”

Sabalenka, segunda cabeça de chave, chegou à sua segunda final consecutiva em Flushing Meadows com um início forte e uma alta no final, conquistando os últimos sete pontos para derrotar Emma Navarro por 6-3, 7-6 (2) na noite de quinta-feira com seu estilo habitual de tênis de alto risco e alta recompensa.

Sabalenka, uma jovem de 26 anos da Bielorrússia que venceu os dois últimos Abertos da Austrália, ficou a uma vitória de conquistar o campeonato em Nova York há um ano, quando perdeu para Coco Gauff diante de uma multidão partidária turbulenta.

Desta vez, Sabalenka passou por outra oponente americana, a 13ª cabeça de chave Navarro — e nunca deixou os fãs desempenharem um papel muito importante até que as coisas ficaram interessantes na reta final. Em pouco tempo, milhares de portadores de ingressos estavam saudando Sabalenka por sua última demonstração de maestria em uma quadra dura.

“Bem, rapazes, agora vocês estão torcendo por mim”, disse Sabalenka com uma risada durante sua entrevista na quadra após o término da partida. “Bem, é um pouco tarde demais.”

Sabendo que enfrentaria uma jogadora dos EUA na semifinal, Sabalenka brincou após a partida anterior que tentaria atraí-los para o seu lado comprando bebidas, dizendo: “Bebidas por minha conta hoje?”

Navarro não desistiu no segundo set, apesar de estar atrás em boa parte dele, e conforme o barulho ao redor dela aumentava, ela quebrou quando Sabalenka sacou para a vitória em 5-4. Mas no tiebreak que se seguiu, Sabalenka assumiu depois que Navarro liderou por 2-0, agarrando todos os pontos que restavam.

Sabalenka jogará pelo troféu no sábado contra outra americana, a número 6 Jessica Pegula, ou a não cabeça de chave Karolina Muchova da República Tcheca. A semifinal Pegula-Muchova começou mais tarde na quinta-feira sob as luzes de Ashe em uma noite fria com apenas uma leve brisa.

“Estou pronto para enfrentar quem quer que seja”, disse Sabalenka. “Lição aprendida no ano passado. Espero realmente fazer um pouco melhor do que fiz no ano passado.”

Sabalenka está tentando se tornar a quinta mulher diferente a vencer o Aberto da Austrália e o Aberto dos EUA no mesmo ano desde 1988, quando o Aberto da Austrália se tornou um evento de quadra dura.

(2) Sabalenka derrotou. (13) Navarro: 6-3, 7-6 (2) • Sabalenka avança para a quarta final de major da carreira, com outras chegando no Aberto da Austrália de 2023, no Aberto dos EUA de 2023 e no Aberto da Austrália de 2023 (todos os majors em quadra dura)

• Segunda vitória em uma partida importante em quadra dura desde o início de 2021 (maior vitória de qualquer homem ou mulher nesse período)

• Ganhou 9 dos 11 pontos finais da partida, incluindo os 7 pontos finais após estar perdendo por 2 a 0 no tiebreak do segundo set

• 16 vencedores, 11 erros não forçados no set de abertura, mas teve 18 vencedores e 23 erros não forçados no segundo set (0 vencedores, 10 erros não forçados no lado do backhand no segundo set)

• Navarro venceu 4 de 16 pontos em seu segundo serviço (25%), depois de ter vencido 56% dos pontos de segundo serviço em suas primeiras 5 partidas

• Navarro entrará no Top 10 da WTA na segunda-feira, quando o novo ranking for divulgado (estava em 61º lugar há um ano no ranking divulgado após o US Open) — Estatísticas e informações da ESPN

Navarro, que derrotou Gauff na quarta rodada, é uma jovem de 23 anos que nasceu em Nova York, cresceu na Carolina do Sul e ganhou um título de simples da NCAA pela Universidade da Virgínia em 2021. Esta foi sua estreia em uma semifinal de Grand Slam e, embora tenha demonstrado as habilidades e a firmeza que a levaram até lá, Navarro não foi capaz de acompanhar Sabalenka, que estava jogando naquela rodada em um torneio importante pela nona vez.

De 2 a 2 no set de abertura, Sabalenka venceu três games seguidos para tomar o controle daquele set, repetidamente acertando tacadas fora do alcance de Navarro, frequentemente acompanhadas de um grito. Ao final da disputa, Sabalenka havia produzido 34 winners e 34 erros não forçados — e em um momento adequado de simetria, Navarro teve 13 winners e 13 erros não forçados.

Sabalenka mostrou que não é apenas uma jogadora poderosa que rebate com os calcanhares, mesmo que essa seja a base do seu jogo.

Ela entregou um retorno vencedor com tempo ideal para ajudar a quebrar para uma liderança de 4-2 no início. Ela ofereceu dois drop shots terrivelmente delicados para ganhar pontos mais tarde naquele set. Quando Navarro falhou em obter um retorno em jogo de um saque de 100 mph, Sabalenka estava na metade do caminho para a vitória.

Uma quebra para abrir 3-2 aparentemente colocou Sabalenka no comando do segundo set também, mas Navarro se manteve firme. No final, não foi o suficiente.

Sabalenka agora venceu 35 dos 38 sets que jogou em majors nesta temporada (92,1%). Entre as mulheres que jogaram mais de 30 sets em majors em um ano, a última a vencer 90% de seus sets em majors foi Justine Henin em 2007.

Sabalenka fará sua quarta aparição consecutiva em uma final de torneio de quadra dura; desde o início de 2000, a única outra mulher a chegar à final de quatro torneios consecutivos de quadra dura foi a compatriota bielorrussa de Sabalenka, Victoria Azarenka.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.