Aryna Sabalenka vence Qinwen Zheng e chega às semifinais do US Open

A número 2, Aryna Sabalenka, perdeu apenas três games para sua oponente Qinwen Zheng na noite de terça-feira e chegou às semifinais do US Open pelo segundo ano consecutivo.

O encontro das quartas de final entre Sabalenka e a número 7 Zheng — uma revanche da final do Aberto da Austrália de janeiro — foi o primeiro confronto entre jogadoras classificadas entre as 10 melhores do lado feminino no Aberto dos EUA deste ano.

Com sua vitória por 6-1, 6-2, Sabalenka melhorou para 9-1 nas quartas de final de major, a segunda melhor porcentagem de vitórias entre mulheres desde que a era Open começou em 1968 (mín. 10 partidas). Suas nove aparições em semifinais de major desde o início de 2021 lideram todas as jogadoras femininas nesse período.

Os três games vencidos por Zheng foram o menor número dela em uma partida de Grand Slam.

Sabalenka, que venceu em Melbourne e foi vice-campeã no ano passado em Flushing Meadows, está tentando se tornar a quinta mulher diferente a vencer o Aberto da Austrália e o Aberto dos Estados Unidos no mesmo ano desde 1988, quando o Aberto da Austrália se tornou um evento de quadra dura.

Ela se juntaria a Steffi Graf (1988, 1989), Monica Seles (1991, 1992), Martina Hingis (1997) e Angelique Kerber (2016).

