As chances de Shohei Ohtani como arremessador dos playoffs ‘não são zero’, dizem os Dodgers

ATLANTA — A ideia de Shohei Ohtani arremessando nos playoffs de repente não é mais impossível, mesmo que ainda seja improvável.

Falando na sexta-feira, pouco mais de uma hora depois que o arremessador titular Tyler Glasnow sofreu outro revés em sua recuperação de tendinite no cotovelo, o técnico do Los Angeles Dodgers, Dave Roberts, deixou em aberto a possibilidade de Ohtani ser uma opção no monte em outubro, dizendo que “não é uma chance de 0 por cento”.

Ohtani, que passou por um segundo reparo do ligamento colateral ulnar direito há 12 meses, tem feito sessões de bullpen semirregulares e pode progredir para enfrentar rebatedores antes do final de setembro. O plano mais provável era que Ohtani encerrasse seu programa de arremessos em outubro e o reiniciasse relativamente cedo na offseason para se preparar para seu retorno como um jogador bidirecional em 2025.

Em outro cenário possível, porém, Ohtani continuaria arremessando e poderia ser uma opção para os Dodgers nas últimas rodadas da pós-temporada, se eles chegassem lá.

“Tudo é possível”, disse Roberts, que se juntou aos membros da diretoria do Dodgers para esmagar a ideia quando ela surgiu em instâncias anteriores nesta temporada. “Isso é algo que é uma jogada de longo prazo. Ainda temos muito trabalho a fazer para chegar a outubro e durante outubro. Espero que isso esteja em sua mente, no que diz respeito à motivação para sua reabilitação. As chances de isso acontecer são muito pequenas, mas não são zero.”

A consideração — e o pivô em seu pensamento, ainda que leve — fala da incerteza da rotação dos Dodgers. Yoshinobu Yamamoto recentemente arremessou em um jogo da liga principal pela primeira vez em cerca de três meses, eliminando oito rebatedores do Chicago Cubs em quatro innings. Embora a saída tenha sido encorajadora, os Dodgers ainda têm muitas perguntas fora de Jack Flaherty.

A maior incerteza, mais uma vez, envolve Glasnow, que está fora desde 11 de agosto e parecia estar progredindo em direção a um retorno. Glasnow estava jogando no bullpen do Truist Park para se preparar para um jogo simulado de dois a três innings no que era esperado ser seu último passo antes de retornar à rotação.

Começou bem, disse Roberts, e então, quando Glasnow se aproximava de seu 25º arremesso, ele sentiu desconforto ao redor do cotovelo direito mais uma vez, o que o levou a encerrar a sessão.

Os Dodgers estão incertos sobre o próximo passo, mas Roberts reconheceu prontamente que o tempo está se esgotando rapidamente antes da pós-temporada.

“Obviamente, é um revés”, disse Roberts. “Não sei o que isso significa em termos dos próximos dias. Sei que vamos apenas reavaliar e ver como ele se sente nos próximos dias e ver quando podemos retomar o lançamento.”

Juntando-se a Glasnow na IL estão Clayton Kershaw e Gavin Stone, ambos os quais estão se esforçando para voltar, mas também estão com pouco tempo. Kershaw foi diagnosticado com uma fratura capilar no dedão do pé esquerdo, desencadeando dor toda vez que ele empurra a borracha, e não arremessou de um monte tradicional. Stone, que foi sem dúvida o melhor titular dos Dodgers este ano, foi desligado com inflamação no ombro em 6 de setembro e está apenas jogando bola agora.

Isso traz os Dodgers para Ohtani, que notoriamente saiu do bullpen durante o World Baseball Classic do ano passado para fechar o jogo decisivo do campeonato para o Time Japão com um strikeout do então companheiro de equipe Mike Trout. Roberts disse que não falou com Ohtani sobre a possibilidade de lançar nos playoffs, mas pode fazê-lo em breve.

Se Ohtani estiver aberto à ideia, pode ser difícil para os Dodgers resistirem à vontade de usá-lo.

“Todos nós temos que nos sentir muito confiantes de que a preparação, o estresse dos arremessos, que ele será capaz de lidar com o custo-benefício de potencialmente fazer algo assim”, disse Roberts. “Todos nós teríamos que estar em sintonia, e tem que fazer todo o sentido. Agora, para mim, é apenas manter a cabeça focada em rebater, passar por seu processo de reabilitação. Se essa situação se apresentar no futuro — e, novamente, isso é um longo caminho no futuro — então podemos ter essa conversa.”