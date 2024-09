As cinco maiores questões para a corrida dos playoffs da WNBA de 2024

O cenário dos playoffs da WNBA começou a se cristalizar. Sete das oito vagas foram garantidas após os jogos de terça-feira — o Phoenix Mercury e o Indiana Fever garantiram com minutos de diferença, com o Chicago Sky e o Atlanta Dream perdendo — e certos níveis de classificação estão começando a surgir.

Mas há muita intriga enquanto as equipes fazem sua investida final na temporada regular — seja lutando por melhor posicionamento ou simplesmente por uma vaga na pós-temporada.

Todo o foco até agora tem sido em quais times estão em alta (o Minnesota Lynx e o Indiana Fever) e quais estão em baixa (o Seattle Storm e o Chicago Sky) desde que a temporada foi retomada após a pausa olímpica. Mas com 16 dias restantes na temporada regular, qualquer um pode impactar a iminente corrida dos playoffs — uma com uma ladainha de concorrentes.

À medida que a pós-temporada se aproxima, Michael Voepel e Alexa Philippou, da ESPN, fazem — e tentam responder — as cinco maiores perguntas sobre a WNBA.

Quem ficará com a oitava vaga nos playoffs?

jogar 1:59 Minnesota Lynx vs. Chicago Sky – Destaques do jogo Assista aos destaques do jogo Minnesota Lynx x Chicago Sky, 01/09/2024

Enquanto Phoenix e Indiana oficializaram as coisas na terça-feira, a corrida pela oitava vaga ainda está aberta. Chicago parecia que iria reivindicar a vaga na primeira metade da temporada, mas tem a pior sequência de derrotas ativas da liga (sete jogos), perdendo todas as suas disputas, exceto uma, após as Olimpíadas. Atlanta começou forte em agosto com três vitórias consecutivas, mas depois perdeu cinco de seis. Ambas as equipes estão empatadas na classificação em 11-22. O Washington Mystics e o Dallas Wings também não estão totalmente fora de cena, apenas um e dois jogos atrás de Chicago/Atlanta, respectivamente.

A ESPN Analytics diz que a vaga final para os playoffs vai depender do Dream (53,7%) ou do Sky (36,5%), dando ao encontro de 17 de setembro em Atlanta maior importância (observe que o Sky atualmente tem a vantagem na série da temporada 2-1). Será que o agora saudável Dream, com Jordin Canada e Rhyne Howard de volta à escalação, pode jogar com seu potencial consistentemente?

Enquanto isso, é difícil ver Chicago revertendo o curso sem a artilheira Chennedy Carter, que perdeu cinco jogos desde as Olimpíadas por causa de uma doença. Mesmo assim, o Sky está apenas 1-3 quando ela joga. — Alexa Philippou

Quem será o anfitrião final da primeira rodada?

jogar 1:57 Connecticut Sun vs. Seattle Storm – Destaques do jogo Assista aos destaques do jogo Connecticut Sun x Seattle Storm, 09/03/2024

Os quatro primeiros colocados recebem a primeira rodada dos playoffs. O New York Liberty tem a garantia de ser um desses times; o Connecticut Sun e o Minnesota também estão quase certos. Todos os três se destacaram como os principais candidatos ao campeonato.

A última vaga de anfitrião parece ser entre Las Vegas Aces (21-12), Seattle (20-13) — e possivelmente até Indiana (17-16).

Os Aces tiveram mais altos e baixos do que o esperado, mas ainda têm a grande favorita para MVP, A’ja Wilson. Ela e outras jogadoras estrelas de Las Vegas — Chelsea Gray, Kelsey Plum e Jackie Young — tiveram um total de 16-3 nos playoffs enquanto venceram o campeonato nos últimos dois anos. Receber novamente como uma semente mais alta daria um impulso para 2024.

Dito isso, a treinadora Becky Hammon disse na terça-feira que estava menos preocupada com isso do que com levar as Aces para onde elas estão jogando o seu melhor quando mais importa: a pós-temporada. Plum não jogou na vitória de terça-feira por 90-71 contra Chicago, devido a um problema no tornozelo, com Hammon dizendo que era mais precaução deixá-la descansar, semelhante a como ela segurou Young na sexta-feira passada contra Atlanta.

Seattle perdeu os playoffs na temporada passada, então adicionou talentos importantes de agentes livres com Nneka Ogwumike e Skylar Diggins-Smith. A defesa do Storm no geral tem sido boa, mas em quatro de suas derrotas desde a pausa olímpica, ela os decepcionou. Ainda assim, no seu melhor — como na vitória de 71-64 na terça-feira em Connecticut — eles podem competir por aquela vaga final de anfitrião. Se Las Vegas e Seattle terminarem a temporada regular com o mesmo recorde, tenha em mente que os Aces lideram sua série da temporada por 2-1 e os times se encontram mais uma vez, em 17 de setembro em Seattle.

Indiana tem mais terreno para recuperar, enquanto também precisa que os Aces e o Storm percam. Um benefício para o Fever: seis de seus últimos sete jogos são em casa. — Michael Voepel

Há motivos para preocupação para Nova York enquanto busca seu primeiro título da WNBA?

jogar 1:44 Breanna Stewart vai para 32 pontos na derrota contra Sparks Breanna Stewart brilha com 32 pontos, mas o Liberty perde para o Sparks fora de casa.

Não. O primeiro colocado Liberty não tem sido o time mais quente da liga no segundo tempo, perdendo dois dos últimos quatro jogos (em casa para o Sun e na estrada para o último colocado Los Angeles Sparks). Eles tinham quatro atletas olímpicos mais o técnico Sandy Brondello em Paris, então a fadiga pós-olímpica pode ser um fator.

Mas o Liberty também ficou sem Betnijah Laney-Hamilton na derrota para Connecticut, que eles dominaram na série da temporada por 3-1. A derrota para o Sparks foi reconhecidamente pior, mas Jonquel Jones estava ausente por causa de uma doença não relacionada à COVID. Sabrina Ionescu também perdeu dois jogos com um problema no pescoço que pareceu atrapalhar seu ritmo. Todos os três estão de volta agora, dando ao Liberty um elenco mais completo do que eles tiveram durante grande parte do verão. A disponibilidade de Laney-Hamilton, que passou por um pequeno procedimento no joelho em julho, continua sendo a chave para uma corrida pelo campeonato.

Nova York ainda pode limpar os turnovers — está cometendo 16,1 por jogo desde o intervalo, o segundo maior da liga — mas tem a melhor classificação líquida no segundo tempo (mais-13,2) atrás de sua defesa de primeira linha. Outro bom sinal: Breanna Stewart está saindo de 30 peças consecutivas e está arremessando 44,1% de 3 desde as Olimpíadas.

Uma semana forte contra o Storm na quinta-feira e os Aces no domingo acabaria com qualquer dúvida de que há uma calmaria em Nova York. — Filipe

Qual é o teto da pós-temporada do Fever?

Uma aparição na semifinal é uma possibilidade, devido à dificuldade de parar o ataque do Fever e à melhora defensiva que eles tiveram.

O Fever está esperando desde 2016 para voltar à pós-temporada. Depois que passarem a excitação inicial, porém, eles podem se concentrar em competir.

Indiana derrotou todos os times, exceto Las Vegas, pelo menos uma vez nesta temporada.

Kelsey Mitchell e Caitlin Clark jogaram tão bem ofensivamente quanto qualquer dupla de guardas na liga desde as Olimpíadas. Lexie Hull se destacou tanto como reserva quanto na escalação inicial nos últimos três jogos. Falando do banco, ter jogadores veteranos de poste, como Damiris Dantas e Temi Fagbenle, contribuindo ofensivamente e defensivamente faz do Fever um time mais profundo. E Indiana se tornou mais confiante em sua capacidade de terminar forte em jogos acirrados.

Se não receberem na primeira rodada, o Fever precisará vencer um jogo fora de casa na série melhor de três para ter a chance de jogar diante de sua torcida em um decisivo Jogo 3. Pode ser um cenário e tanto: o Gainbridge Fieldhouse, que vem arrasando na maior parte desta temporada, mesmo antes do Fever entrar em sua boa fase, finalmente terá outro jogo de playoff. — Voepel

Os Aces ainda estão na disputa pelo tricampeonato?

jogar 0:19 A’ja Wilson usa movimento giratório em Angel Reese A’ja Wilson faz um movimento giratório para marcar contra Angel Reese e aumentar a vantagem dos Aces.

As Aces eram as grandes favoritas para chegar às Finais da WNBA em 2022 e na temporada passada. A jornada deste ano atualmente se projeta para ser mais desafiadora, com potencialmente uma série difícil na primeira rodada e uma série ainda mais difícil na semifinal (provavelmente contra Nova York).

É um pouco difícil apontar exatamente por que as Aces não foram tão eficientes quanto foram no ano passado. Gray começou a temporada tarde (19 de junho) porque ainda estava se recuperando de uma lesão no pé sofrida nas finais da WNBA da temporada passada. Ela teve seu primeiro double-double da temporada (13 pontos, 10 assistências) na vitória de terça-feira por 90-71 contra Chicago.

Os jogadores principais (Wilson, Gray, Young e Plum) jogaram todos na equipe olímpica dos EUA e tiveram menos descanso do que os de outras equipes. Hammon apontou momentos em que os Aces cometem erros mentais na defesa que não estamos acostumados a ver deles. Wilson está acostumada a carregar uma grande carga de trabalho, mas às vezes ela praticamente teve que fazer tudo.

Não podemos esquecer também que os Aces ainda são os atuais campeões. Enquanto os times expuseram algumas de suas vulnerabilidades nesta temporada, os Aces ainda têm enorme talento individual e experiência em vencer juntos.

E talvez eles possam apoiar a ideia de serem “azarões” — por mais estranho que isso pareça — e fazer seus oponentes do playoff sentirem a pressão. Resumindo: eles ainda estão na disputa. — Voepel