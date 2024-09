As esposas de Johnny e Matthew Gaudreau fazem elogios sinceros no funeral

Meredith dar Madeline Gaudreau – as esposas de Johnny dar Matheus Gaudreau – apenas fizeram elogios aos seus maridos pouco mais de uma semana depois de terem sido trágicos morto por um suposto motorista bêbado … e os dois discursos foram comoventes.

O funeral do astro da NHL e de seu irmão mais novo aconteceu no St. Igreja Mary Magdalen, na Pensilvânia – o mesmo local onde a irmã dos irmãos se casaria pouco antes de os dois falecerem.

“Esta última semana pareceu um pesadelo do qual não consigo acordar”, disse ela. “Sinto-me entorpecido, zangado, triste e abençoado ao mesmo tempo. Alguns dias, a ideia desta nova realidade é debilitante, mas acima de tudo, sinto falta de Matt.”

“No momento em que descobrimos sobre nosso filho, Trip, isso o consumiu todos os dias”, disse ela. “Ele estava baixando aplicativos, encomendando livros, encontrando as melhores marcas de fraldas. Certificando-se de que eu tinha a melhor vitamina e pedindo dicas ao John.”

Meredith então fez seu elogio a Johnny – o melhor jogador do Columbus Blue Jackets – e assim como o de Madeline… foi uma comovente homenagem a seu marido.

Ela agradeceu ao Calgary Flames e à cidade por serem tão bons com Johnny… e disse que um dia levaria seus filhos à cidade para mostrar-lhes uma área que significava muito para ele.

Ela também falou com a cidade de Columbus e com a organização Blue Jackets… dizendo que está “despedaçada” por não ter mais tempo em sua “cidade incrível com John”.