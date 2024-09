As imagens da câmera corporal de Justin Timberlake permanecem seladas

Justin Timberlake já se declarou culpado de dirigir com deficiência física… e, ao que parece, é isso – porque o público provavelmente não verá as imagens de sua prisão.

TMZ fez um pedido de registros públicos para a filmagem da câmera corporal da parada de trânsito de Justin e subsequente prisão na terça-feira, 18 de junho … mas, em vez de receber a filmagem, o Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Suffolk nos disse que não seria liberado porque as partes concordaram em selá-lo.