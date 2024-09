As primeiras surpresas causam estragos nos grupos de sobreviventes da NFL

Todos os anos, milhões de americanos participam de competições de “sobreviventes” da NFL, o formato simples, mas difícil de dominar, em que os competidores escolhem um time por semana para vencer um jogo, com a ressalva de que o time não poderá ser escolhido novamente naquela temporada. Muitos pools entre amigos ou colegas usam os concursos como uma forma de apostar casualmente entre si, enquanto algumas empresas os utilizam para envolver os fãs; O Eliminator Challenge da ESPN, de entrada gratuita, atraiu 942.806 inscrições este ano.

Mas o que normalmente é uma diversão divertida para apostadores casuais e hardcore tem sido um pesadelo no início da temporada de 2024. Os favoritos com seis ou mais pontos nesta temporada, geralmente os times mais confiáveis ​​para escolher nos grupos de sobreviventes, registraram um recorde surpreendentemente ruim de 5-7 em três semanas. Os underdogs em geral tiveram 15 vitórias definitivas nas últimas duas semanas. Esta tendência causou estragos nos grupos de sobreviventes.

A equipe mais selecionada no Eliminator Challenge perdeu todas as semanas até agora e, na Semana 3, quatro das cinco equipes mais selecionadas perderam. Isso resultou na redução de 77,2% das inscrições restantes na semana passada, elevando a taxa de eliminação total para impressionantes 94,5% no início do ano, restando apenas 52.049 inscrições (5,5%). Para contextualizar, desde 2020, o mínimo anterior para sobreviventes ao longo de três semanas foi de 60.690 de 503.963 entradas (12%) em 2022.

A carnificina também não foi mais fácil para os jogadores de apostas altas. O concurso Circa Survivor, um concurso com buy-in de US$ 1.000 com sede em Las Vegas que atraiu um recorde de 14.266 inscrições para o(s) vencedor(es) leva tudo em prêmios de US$14.266.000 este ano, tem apenas 642 inscrições restantes para uma taxa de eliminação de 95,5%, facilmente o mais alto nos cinco anos de história do concurso.

Andy Dalton e os Carolina Panthers derrotaram os Tampa Bay Buccaneers na semana 3 da temporada da NFL, arruinando muitos grupos de sobreviventes no processo. Foto AP/John Locher

“Tenho jogado vários tipos dessas piscinas há provavelmente 30 anos e nunca vi nada assim”, disse o proprietário e CEO da Circa Sports, Derek Stevens, à ESPN. “Sempre parece mais fácil do que é, mas isso é singularmente diferente. Ninguém jamais esperaria que o Cincinnati Bengals estivesse 0-3. Ninguém esperaria que os Carolina Panthers tivessem uma surpresa na estrada se eles já retiraram o quarterback da franquia na semana 3.”

Desde que o concurso Circa Survivor começou na temporada de 2020, a competição foi longe e teve vários vencedores todos os anos. Chegou mais perto de um único campeão em 2022, quando duas inscrições passaram pela Semana 18. Em 2021 e 2023, o concurso demorou até depois da Semana 10 para ficar abaixo de 642 inscrições, onde está atualmente.

Tem sido uma pílula difícil de engolir para milhares de pessoas no Circa e milhões em todo o país que não jogam mais.

“Provavelmente conversei com 20 competidores nas últimas 48 horas. Você poderia dizer que segunda-feira foi uma segunda-feira negra e terça-feira foi uma terça-feira negra”, disse Stevens. “Quando você joga algo assim com um prêmio tão grande e é nocauteado, aquela sensação que você tem, aquela sensação de vazio, aquele buraco no estômago… é uma sensação péssima.”

Stevens atribui grande parte da dizimação ao aumento da paridade na NFL e às percepções duvidosas das equipes, apontando que não houve um único favorito com distribuição de pontos de dois dígitos durante três semanas. Ele diz acreditar que ainda há tempo para que o formato sobrevivente se normalize e produza resultados alinhados com o que viu nos anos anteriores.

“Essas 642 pessoas ainda têm boas equipes porque obviamente evitaram algumas das boas equipes que ficaram chateadas”, disse ele. “Todos os anos, nos últimos quatro anos do Circa Survivor, houve pelo menos sete semanas em que 4% ou menos dos competidores foram eliminados. que eles não são bons. Você tem algumas equipes que vão passar por dificuldades significativas com algumas lesões.”