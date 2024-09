A’s se prepara para as emoções da última partida em casa, último “hurrah” no Coliseu

OAKLAND, Califórnia — O A’s começou sua última partida em casa na temporada final em Oakland na noite de sexta-feira, e ninguém pode prever o que pode acontecer nos próximos seis jogos e sete dias.

Depois de 57 temporadas no Coliseu, haverá emoção, mas como essa emoção se manifestará é a principal questão na mente de todos.

“Ouvimos alguns rumores e teremos mais algumas reuniões sobre isso”, disse o defensor esquerdo Seth Brown, que, em sua sexta temporada, é o atleta mais antigo do Athletic. “Os fãs sempre nos apoiaram e esperamos que nos apoiem de forma positiva. Queremos que todos venham e aproveitem o momento e dêem seu último suspiro e, ao mesmo tempo, esperamos que seja feito da maneira certa.”

O A’s jogará três partidas contra o New York Yankees antes de terminar a parte em casa de sua programação com três jogos contra o Texas Rangers. O jogo final, na tarde de quinta-feira, será o último grande jogo profissional em Oakland, que perdeu três grandes franquias — o Warriors, o Raiders e agora o A’s — em cinco anos.

A partir da próxima primavera, o A’s jogará no mínimo três temporadas em um estádio da liga menor em Sacramento antes de se mudar permanentemente para Las Vegas.

Os A’s foram forçados a lidar com uma distração fora de campo atrás da outra nas últimas duas temporadas, desde o anúncio de Las Vegas em abril passado até o anúncio de Sacramento em abril deste ano.

“Isso não é realmente novo para nós”, disse o gerente do A’s, Mark Kotsay. “Mas a emoção do ano passado foi muito maior em termos de raiva. Este ano tem sido muito, muito calmo, e não sei se é porque eles extravasaram a raiva. Ainda haverá essa emoção quando nos aproximamos de quinta-feira, mas isso faz parte de sempre que o processo de cura começa.”

Os fãs em Oakland organizaram vários protestos contra o proprietário John Fisher, que desistiu de um grande acordo de desenvolvimento em Oakland em abril de 2023 e anunciou a mudança para Las Vegas. Houve um “boicote reverso” altamente divulgado no ano passado e um boicote ao estacionamento no Dia da Abertura — onde os fãs se reuniram no estacionamento, mas se recusaram a entrar no estádio — nesta temporada.

Antes de sexta-feira, o time atraiu 738.438 torcedores, o pior número da Major League Baseball.

“Os últimos três jogos serão bem épicos para nós e para a base de fãs”, disse o outfielder JJ Bleday. “Estou meio ansioso por isso, no entanto. Vai ser emocionante jogar algumas partidas com uma multidão. Obviamente, me sinto mal pela base de fãs, mas faremos parte da história.”

"Eu queria que ficássemos aqui", disse o defensor externo do A, JJ Bleday, "mas isso não depende de mim. Mas tenho um pote pronto para encher com um pouco de terra." Jed Jacobsohn/AP

O A’s instituiu algumas precauções para a final homestand, alertando os jogadores para estarem cientes de seus arredores caso os fãs decidam entrar em campo. Os jogadores também foram informados para não se reunirem para fotos com a família no campo após os jogos.

“Simplesmente saia daí”, disse Bleday.

Antes da abertura da série de sexta-feira contra os Yankees, os fãs colaram as onipresentes placas de “VENDA” nas grades das arquibancadas do campo direito e esquerdo. Outra placa — “VIVEK REPENT” — era uma referência ao dono do Sacramento Kings, Vivek Ranadive, que também é dono do Triple-A Sacramento River Cats, que dividirá o Sutter Health Park com o A’s.

Ranadive, um amigo do dono do A’s, Fisher, arquitetou o acordo para fornecer ao A’s uma casa temporária, sem aluguel.

“Eu queria que estivéssemos aqui”, disse Bleday, “mas isso não depende de mim. Mas tenho um jarro pronto para encher com um pouco de terra.”