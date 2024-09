As últimas declarações de Jerry Jones não são boas notícias para os fãs dos Cowboys ou para Dak Prescott

Dallas Cowboys O proprietário Jerry Jones discutiu recentemente as negociações de contrato em andamento com o quarterback Dak Prescott em uma entrevista com Stephen A. Smith. Jones expressou preocupações sobre a capacidade da equipe de pagar um novo contrato para Prescott ao mesmo tempo em que mantém espaço suficiente no teto salarial para contratar outros jogadores importantes. Ele apontou para as recentes reestruturações de contratos que resultarão nos Cowboys tendo que continuar pagando milhões a Prescott, independentemente de ele renovar com o time ou não.

“Temos o desafio não só de recuperar o que gastamos com ele nos últimos quatro anos, mas também de acrescentar isso ao que lhe pagaremos no futuro.“, explicou Jones. “Isso não é problema do Dak, é problema do Dallas Cowboys, porque esse dinheiro não vai estar lá para ser gasto com elenco de apoio..”

Em março, os Cowboys fizeram um movimento para liberar US$ 4 milhões em espaço de teto para este ano, convertendo o bônus de US$ 5 milhões da lista de Prescott em um bônus de assinatura e acrescentando mais dois anos anuláveis ​​ao seu contrato. No entanto, esta ação resultou na transferência dos 4 milhões de dólares para o limite de verba do ano seguinte, agora totalizando mais de US$ 40 milhões em 2025 somente para Prescott.

Esta situação coloca os Cowboys numa situação difícil, já que Prescott, 31, está definido para se tornar um agente livre no final desta temporada enquanto carrega um golpe histórico de US$ 55 milhões contra o teto salarial do time. Também há especulações de que seu próximo salário anual pode ser ainda maior.

“O próximo contrato de Dak pode acabar sendo mais lucrativo do que os assinados pela estrela do Cincinnati Bengals, Joe Burrow, e pelo quarterback do Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence“, afirmou Jones.

Dallas Cowboys enfrentam escolhas difíceis

Tanto Burrow quanto Lawrence assinaram recentemente contratos de cinco anos e US$ 275 milhões, marcando-os como os negócios mais lucrativos da história da NFL. Isso estabelece um alto padrão para as próximas negociações de contrato de Prescott e aumenta ainda mais a pressão sobre o planejamento financeiro dos Cowboys.

As implicações financeiras do potencial novo contrato de Prescott são significativas e está claro que o Os Cowboys estão enfrentando decisões difíceis em relação ao seu teto salarial e gerenciamento de escalação. Os comentários de Jones lançam luz sobre as complexidades e desafios envolvidos na negociação de um novo acordo com Prescott, ao mesmo tempo em que mantém um time competitivo com elenco de apoio suficiente.

À medida que as negociações continuam, é evidente que encontrar um equilíbrio entre garantir o futuro de Prescott com a equipe e administrar as restrições financeiras será uma tarefa fundamental para a diretoria dos Cowboys. O resultado dessas discussões não afetará apenas o futuro de Prescott, mas também a dinâmica geral do elenco dos Cowboys e sua capacidade de permanecer competitivo na NFL.