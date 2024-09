Ashton Jeanty corre para 267 jardas, 6 TDs na vitória do Boise State

O running back do Boise State, Ashton Jeanty, correu para um recorde escolar de 267 jardas e seis touchdowns, ajudando os Broncos a evitar uma surpresa na abertura da temporada com uma vitória por 56 a 45 sobre o Georgia Southern no sábado.

Jeanty, um All-American da pré-temporada e o Jogador Ofensivo do Ano da Mountain West em 2023, escapou para uma corrida de touchdown de 77 jardas, a mais longa da carreira, em sua segunda corrida e fez um touchdown de 75 jardas no quarto período para ajudar os Broncos a se distanciarem depois que a Georgia Southern assumiu a liderança por 37 a 36.

“Obviamente, não é preciso dizer, mas Ashton Jeanty é o melhor jogador do país”, disse o técnico do Boise State, Spencer Danielson. “Isso ficou totalmente exposto esta noite.”

Jeanty se tornou o primeiro jogador da FBS a marcar seis touchdowns corridos em um jogo desde que Israel Abanikanda, do Pitt, fez seis contra a Virginia Tech em 2022, de acordo com a TruMedia. Ele teve uma média de 13,4 jardas por corrida em suas 20 tentativas. Jeanty terminou em segundo lugar na FBS em jardas de scrimmage na temporada passada, com 1.916 jardas e 19 touchdowns no total.

A Boise State lançou uma campanha do Troféu Heisman para Jeanty no início desta semana, e ele fez uma pose de Heisman na end zone após seu primeiro touchdown do ano.

“Tenho que gritar para minha linha O”, disse Jeanty. “Eles abriram buracos grandes e largos durante todo o jogo. Eu tenho a parte fácil: fazer alguns caras errarem e correrem para a end zone.”

Boise State, o atual campeão do Mountain West, é considerado um dos principais concorrentes para ganhar a vaga do Grupo dos 5 no primeiro College Football Playoff de 12 times e recebeu a maioria dos votos entre os times do G5 na pesquisa da AP de pré-temporada. Os Broncos mantiveram uma liderança de 28-9 no final do segundo quarto antes de Georgia Southern se recuperar com quatro drives consecutivos de touchdown para assumir a liderança.

Jeanty respondeu com seu touchdown de 75 jardas na primeira jogada da próxima posse de bola do Boise State e os Broncos conseguiram duas pontuações no quarto período do running back calouro Sire Gaines, que produziu 154 jardas no total em seu primeiro jogo na carreira.

“Estou orgulhoso de como nosso time lutou”, disse Danielson. “Estou orgulhoso de como eles permaneceram na luta, continuaram lutando, nem sempre seguiram nosso caminho e às vezes foi autoinfligido, às vezes são apenas coisas que acontecem em um jogo às quais você tem que responder. É isso que me anima como treinador. Semana 1, quando você pode encontrar muitas coisas para limpar no filme e ainda encontrar uma maneira de vencer o jogo? É disso que estou orgulhoso de nosso time fazer.”

Os Broncos vão para a estrada novamente na próxima semana para um teste enorme contra o No. 3 Oregon. Eles abriram a temporada de 2023 em Washington, perdendo por 56-19 para um time que foi jogar pelo campeonato nacional e não vencia uma abertura de temporada desde 2020.