Assista Aljamain Sterling e Merab Dvalishvili tendo uma altercação acalorada com os ‘melhores amigos’ de Sean O’Malley

Aljamain Sterling e Merab Dvalishvili tiveram um desentendimento com o pessoal de Sean O’Malley antes de Dvalishvili desafiar O’Malley pelo título peso galo do UFC.

O evento principal do UFC 306 no sábado, no Sphere, verá O’Malley defender seu título contra Dvalishvili, dono de uma sequência de 10 vitórias, mas parece que as tensões aumentaram fora do local em Las Vegas, quando Sterling e Dvalishvili tiveram uma discussão acalorada com alguns fãs.

Assista ao vídeo da altercação abaixo.

Segundo Sterling, os fãs eram na verdade amigos de O’Malley e a briga começou quando os supostos amigos foram “desrespeitosos” com Dvalishvili, que estava tirando fotos com fãs.

Aljamain*** Negativo. Confronto com os dois melhores amigos babacas do Omalley sendo desrespeitosos enquanto o merab tentava tirar fotos com os fãs. Eu consertei a legenda para você https://t.co/638MGgS46W — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 15 de setembro de 2024

Aqueles caras não eram fãs. Eles eram literalmente seus melhores amigos. O grandão com quem ele faz podcasts chamado Schitty ou algo assim e o homem do galho. Andaram todo o caminho de volta para serem idiotas, enquanto Merab sai do seu caminho para cumprimentar os fãs e tirar fotos. Nenhuma classe de seus amigos. https://t.co/hhTtIXDCBL — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 15 de setembro de 2024

“Aqueles caras não eram fãs”, Sterling acrescentou em um tweet subsequente. “Eles eram literalmente seus melhores amigos. O grandão com quem ele faz podcast chamado Schitty ou algo assim e o homem do galho. Andaram todo o caminho de volta para serem idiotas, enquanto Merab sai do seu caminho para cumprimentar os fãs e tirar fotos. Nenhuma classe de seus amigos.”

A tensão entre a dupla Sterling-Dvalishvili e O’Malley não é nenhuma novidade. O’Malley derrotou Sterling no UFC 292 para se tornar campeão peso-galo, e ele e Dvalishvili têm repetidamente zombado um do outro pessoalmente, em entrevistas e nas redes sociais.

Com base nas palavras trocadas entre os dois amigos próximos e a equipe de O’Malley, o tempo de diversão e jogos acabou.