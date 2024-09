Assista ao gesto elegante de Demetrious Johnson para o oponente após a vitória na competição de BJJ

Demetrious Johnson é só classe.

A estrela do ONE Championship e ex-campeão peso-mosca do UFC competiu recentemente como faixa-preta no Campeonato Mundial Masters de Jiu Jitsu da IBJJF de 2024 em Las Vegas, e compartilhou imagens de suas façanhas de luta agarrada em seu canal do YouTube.

Em sua terceira luta do dia, “Mighty Mouse” conquistou uma vitória por decisão sobre Takuto Kako. Depois, ele saiu de seu caminho para consolar seu oponente mal-humorado.

Assista a um clipe dessa interação abaixo.

Demetrious Johnson consola seu oponente após vencê-lo em um torneio de Jiu Jitsu: “Tem o ano que vem, cara. Isso é por diversão, sua vida não vai mudar. Você vai para casa, continuar treinando, ter uma linda esposa, filhos, voltar a trabalhar. Isso é por diversão, tem mais para… foto.twitter.com/xe2EemMjSh — Casa da Luta (@Home_of_Fight) 30 de agosto de 2024

“Ainda é bom”, disse Johnson. “Tem o ano que vem. Isso é por diversão. Sua vida não vai mudar. Você vai para casa, continuar treinando, ter uma linda esposa, filhos, voltar a trabalhar. Isso é por diversão. Há mais na vida do que vencer, eu prometo.”

Johnson sabe uma coisa ou duas sobre os altos e baixos dos esportes de combate. Durante seu reinado de seis anos como campeão peso-mosca do UFC, ele defendeu seu título 11 vezes consecutivas antes de perdê-lo em uma revanche com Henry Cejudo no UFC 227, e então foi estrelar pelo ONE Championship.

Em sua primeira tentativa de ganhar o título peso mosca do ONE, ele foi nocauteado por Adriano Moraes — que também competiu no Campeonato Mundial Masters de Jiu Jitsu da IBJJF — mas se recuperou com vitórias consecutivas sobre seu rival brasileiro.

Quanto a como seu torneio de luta agarrada terminou, Johnson chegou às quartas de final antes de ser finalizado por Tomoya Yanagisawa.

Assista abaixo ao vídeo de Johnson contando sua experiência na competição de jiu-jitsu.