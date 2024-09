Assista ao lutador do BKFC sofrer uma luxação horrível no tornozelo — antes de milagrosamente colocá-lo de volta no lugar

Os lutadores do BKFC vivem simplesmente dessa vida.

No sábado, a promoção foi para Edmonton para um evento da BKFC Prospect Series no River Cree Resort & Casino. Em uma disputa de meio-pesado, Kayden Giroux conquistou uma vitória por TKO de 10 segundos sobre o oponente Trevor Bozniak — mas essa não é a grande história.

Giroux derrubou Bozniak com uma direita, mas quando Bozniak atingiu o tatame, seu tornozelo direito parecia ter quebrado — seu pé virou em uma direção diferente. A luta foi obviamente interrompida, mas Bozniak de alguma forma o colocou de volta no lugar, até começou a andar sobre ele.

Confira o final louco da luta no vídeo abaixo.

Apesar de Bozniak se tornar um auto-curador milagroso, a luta continuou encerrada, dando ao canadense Bozniak sua primeira vitória no BKFC. Giroux competiu em uma luta de boxe com regras modificadas em maio, ganhando uma paralisação no terceiro round.

Bozniak, também um lutador canadense, estava fazendo sua estreia no BKFC na competição. Felizmente para ele, a lesão não era tão ruim quanto parecia inicialmente.