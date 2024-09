Assista Big Tobz e Kelz em uma briga selvagem na pesagem do Misfits Boxing 18

A equipe de segurança na pesagem do Misfits Boxing 18 de sexta-feira certamente mereceu seu salário.

Antes do evento Misfits Boxing de sábado em Newcastle, Inglaterra, os pesos pesados ​​Big Tobz e Kelz tiveram um intenso confronto no palco. Eventualmente, Kelz sussurrava algo no ouvido de seu oponente, antes de colocar a mão no rosto de Big Tobz. A partir daí, o inferno desabou, e foram necessários quase uma dúzia de membros da segurança para mantê-los separados.

Confira o vídeo da escaramuça abaixo.

Ambos os influenciadores das redes sociais competirão no ringue de boxe pela primeira vez quando resolverão suas diferenças no ringue.

O Misfits Boxing 18 será encabeçado por uma disputa pelo campeonato peso médio feminino entre a detentora do título Elle Brooke e a veterana do BKFC Jenny Savage. O card também contará com a primeira rodada do torneio profissional Stake, que inclui uma luta entre o ex-campeão peso leve do UFC Benson Henderson e o ex-veterano do Bellator e UFC Chris Avila.