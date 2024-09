Assista Chris Duncan dizer ao árbitro que seu oponente sofreu uma finalização estranha no UFC Paris

Chris Duncan obteve uma vitória por finalização muito estranha no UFC Paris.

No sábado, o UFC Paris aconteceu na Accor Arena e, na luta de abertura da noite, Duncan enfrentou Bolaji Oki no peso leve, com final pouco convencional. Enquanto Oki derrubava, Duncan saltou na guilhotina e puxou para a guarda, apertando para a finalização. Oki lutou contra o estrangulamento por um tempo e parecia que finalmente havia se libertado quando Duncan largou o estrangulamento e começou a socar pelas costas, apenas para Duncan perceber que Oki estava, de fato, inconsciente.

Duncan alertou o árbitro Loic Pora que interveio para interromper a luta, concedendo a Duncan a vitória por finalização técnica aos 3:44 do primeiro round.

A vitória leva Duncan para 3-1 dentro do octógono do UFC e depois ele gritou Dustin Poirier, companheiro de equipe do American Top Team, dizendo: “Não seja bobo, pule o gilly!”

Confira abaixo o curioso destaque da submissão.