Assista Ciryl Gane lutar com o gigante da NBA Rudy Gobert antes do UFC 308

Ciryl Gane tem um teste difícil pela frente, então qual melhor parceiro de treino para ajudá-lo a se preparar do que o grandalhão da NBA Rudy Gobert?

No UFC 308, em 26 de outubro em Abu Dhabi, Gane enfrenta Alexander Volkov em uma luta de pesos pesados ​​que serve como uma revanche do encontro do Fight Night de junho de 2021, que Gane venceu por decisão unânime.

Parece que Gane não está deixando pedra sobre pedra para garantir que ele vença Volkov novamente, já que sua equipe na MMA Factory em Paris recentemente divulgou imagens de Gane treinando com Gobert, um membro-chave do Minnesota Timberwolves que está recém-saído de ganhar seu quarto prêmio de Jogador Defensivo do Ano da NBA. Com 2,15 m, Gobert se eleva sobre Volkov, de 1,91 m, um dos lutadores mais altos do UFC.

Assista à filmagem abaixo (cortesia do Championship Rounds).

No clipe, Gane pode ser visto navegando pela envergadura de Gobert, semelhante à de um condor, enquanto desfere socos cautelosamente, incluindo um golpe particularmente preciso que traz uma pausa cômica à ação.

Gane tem visto resultados mistos desde sua primeira vitória sobre Volkov. Ele ganhou um título interino dos pesos pesados ​​com um nocaute sobre Derrick Lewis, mas falhou em unificar os cinturões quando enfrentou o campeão Francis Ngannou no UFC 270. Ele se recuperou com uma vitória sobre Tai Tuivasa, então ficou aquém do título indiscutível novamente quando foi rapidamente finalizado por Jon Jones.

Em sua luta mais recente, Gane nocauteou Serghei Spivac no segundo round em setembro passado.

Veja a postagem da MMA Factory abaixo, que também foi compartilhada por Gobert.