Assista Jake Paul zombando do ‘crash out’ de Conor McGregor em novo vídeo

Jake Paul criticou Conor McGregor por seus últimos comentários.

Na sexta-feira, McGregor participou de uma transmissão ao vivo organizada pelo site de apostas online Duelbits, onde respondeu a perguntas de fãs e comentou sobre diversos tópicos, desde seu “Top-5 MMA GOATS” até os campeões do UFC Belal Muhammad e Ilia Topuria. para a próxima luta de Paul com Mike Tyson.

Com relação a este último, McGregor foi cruel com Paul, dizendo “Espero que Mike sacuda a droga! Ninguém dá a mínima para ele! E isso parece ter afetado Paulo.

No sábado, Paul respondeu ao discurso retórico de McGregor, dizendo que “a queda de Conor McGregor precisa ser estudada” enquanto zombava de “Notorious” com um vídeo imitando as ações maníacas de McGregor e adicionando não tão sutilmente uma quantidade crescente de pó branco em seu próprio rosto.

O acidente de Conor Mcgregors precisa ser estudado pic.twitter.com/DgCFInYnjo -Jake Paul (@jakepaul) 28 de setembro de 2024

Paul e McGregor trocaram tiros ao longo dos anos, com Paul repetidamente tentando armar uma briga com o ex-campeão de duas divisões do UFC. Paul enfrenta o ex-campeão mundial de boxe peso pesado Mike Tyson em uma luta de boxe de oito rounds em 15 de novembro no AT&T Stadium em Arlington, TX.

Enquanto isso, McGregor não compete desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier no UFC 264, em julho de 2021. Ele deve retornar no início de 2025.