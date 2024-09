Assista Paddy Pimblett aniquilar recorde local de consumo de asas de frango

Paddy Pimblett tem a reputação de ganhar massa muscular entre as lutas e se você já se perguntou como, não procure mais do que vê-lo fazendo sua melhor imitação de Joey Chestnut.

O último vlog do desafiante peso leve do UFC mostra-o visitando o Furusato em sua cidade natal, Liverpool, onde ele tentou quebrar o recorde de consumo de asas de frango do restaurante, que era de 37.

Assista ao desafio de mastigação de Pimblett abaixo.

Pimblett, atualmente com 6-0 no UFC, passa facilmente pelos primeiros 20 antes de, como era de se esperar, bater em um muro, mas ele avança e não apenas quebra o recorde, mas o eleva para 47. E então ele come a sobremesa.

Em sua luta mais recente, Pimblett conseguiu uma rápida finalização do veterano King Green para garantir uma vaga no top 15 do ranking dos leves do UFC. O ex-campeão do Cage Warriors vem criando burburinho desde que entrou para o UFC em 2021, tanto por sua personalidade impetuosa quanto por sua tendência a ganhar peso quando não está no campo de treinamento.

“The Baddy” lançou recentemente um vídeo onde revelou que estava caminhando cerca de 42 libras mais pesado do que pesava para sua luta com Green no UFC 304.