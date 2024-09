Assista Sean O’Malley continuar a trollar Merab Dvalishvili após a derrota no UFC 306

Sean O’Malley continua a trollar Merab Dvalishvili.

No UFC 306, Dvalishvili conquistou uma vitória por decisão unânime sobre O’Malley, reivindicando o título peso-galo. Logo após, O’Malley disse que não tinha “desculpas”, no entanto, “Suga” rapidamente mudou de ideia, argumentando mais tarde que deveria ter vencido três rounds da luta e argumentando que ainda era o campeão peso-galo. Em resposta, Dvalishvili revidou O’Malley com um vídeo zombando do ex-campeão como seu “filho”.

E agora O’Malley respondeu.

Na segunda-feira, O’Malley postou outro vídeo em suas redes sociais, zombando de Dvalishvili e sua luta, dizendo que estava trabalhando em coisas que aprendeu em sua última luta, antes de segurar um saco pesado e dar uma leve joelhada nele, e então fingir que se machucou no corpo e na cabeça.

“E aí, pessoal? Tenho uma cirurgia no dia 3 de outubro, [but that] não significa que não vou continuar a melhorar e a tirar proveito das coisas que aprendi na minha última luta e começar a implementar agora.”

O’Malley está programado para cirurgia para reparar um rompimento do lábio no quadril em 3 de outubro, sofrido antes do UFC 306, e espera retornar à ação no próximo verão. Enquanto isso, Dvalishvili provavelmente enfrentará Umar Nurmagomedov na primeira defesa de seu título peso-galo.