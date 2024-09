Assista Yuneisy Duben aplicar um incrível nocaute com um soco no Contender Series

Yuneisy Duben está prestes a fechar um contrato com o UFC.

Na noite de terça-feira, Duben enfrentou Shannon Clark na primeira luta feminina da oitava temporada de Série Contender e ela aproveitou a oportunidade para aplicar um dos melhores nocautes da história do show, derrotando Clark logo no primeiro round.

Duben era uma azarona enorme de +800 chegando a este confronto de prospectos invictos, mas ela certamente não parecia, já que a lutadora venezuelana iluminou Clark com combinações desde o início. Clark não conseguiu descobrir o alcance e continuou a atacar Duben, o que terminou em desastre para ela, pois Duben entrou com um overhand de direita que apagou as luzes de forma violenta. O nocaute sensacional faz de Duben a maior azarona a vencer em Série Contender e quase certamente lhe garante um contrato com o UFC.

Confira o destaque abaixo.