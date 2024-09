Astronautas presos na Estação Espacial Internacional votarão nas eleições de 2024

Pessoas que odeiam cédulas pelo correio vão uivar para a lua depois desta… porque alguns astronautas estão votando na Estação Espacial Internacional.

Barry “Butch” Wilmore dar Sunita Williams – os dois astronautas que foram ao espaço no Boeing Starliner e que agora estão presos depois que surgiram preocupações de segurança com sua nave – falaram com repórteres na sexta-feira… e dizem que ainda planejam votar.

Wilmore diz que enviou seu pedido de votação para a Terra na sexta-feira … acrescentando que a NASA ajuda todos os seus astronautas a garantir as cédulas. Ambos os astronautas mencionaram como consideram ser seu dever cívico votar na primeira terça-feira de novembro.

Caso você esteja se perguntando como funciona o processo… funcionários eleitorais no condado de Harris, Texas – onde está localizado o Centro Espacial Johnson da NASA – enviam PDFs clicáveis ​​​​aos astronautas para que eles possam fazer suas seleções, de acordo com a NBC News.

Os astronautas começaram a votar a partir do espaço no final da década de 1990… então, nada fora do comum aqui – embora haja mais algumas cédulas astrológicas sendo transmitidas do que a NASA inicialmente previu.

Como você sabe… a cápsula Boeing Starliner voltou para a Terra cerca de uma semana atrás – viajando de volta sem tripulação depois que uma série de problemas deixaram a NASA nervosa demais para permitir que a tripulação de duas pessoas retornasse com sua nave espacial.

Butch e Sunita – que originalmente partiram em junho para o que deveria ser uma missão de uma semana – estão preso no espaço sideral por mais 6 meses ou mais… pegando carona em um dos Elon MuskA SpaceX será lançada no início do próximo ano.