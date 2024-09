Atacante francês Wissam Ben Yedder é acusado de agressão sexual

O jogador de futebol francês Wissam Ben Yedder foi detido no fim de semana e será julgado por acusações de “agressão sexual em estado de embriaguez”, disse uma autoridade judicial à Associated Press na segunda-feira.

O promotor de Nice, Damien Martinelli, disse à AP que o Ministério Público recorreu da decisão de não manter Ben Yedder sob custódia depois que o jogador foi solto após sua prisão.

O jornal esportivo L’Equipe informou na segunda-feira que Ben Yedder, que estava sem clube desde que seu contrato com o Monaco expirou no final da temporada passada, foi intimado a comparecer ao tribunal e foi colocado sob supervisão judicial.

Martinelli disse que o julgamento foi marcado para 15 de outubro.

O promotor não deu mais detalhes sobre o caso.

O L’Equipe relatou que Ben Yedder foi preso depois que uma mulher nascida em 2001 entrou com uma ação por agressão sexual. Os supostos eventos ocorreram na sexta-feira à noite no carro de Ben Yedder, acrescentou o jornal.

Em um processo judicial separado no ano passado, Ben Yedder foi acusado de “estupro, tentativa de estupro e agressão sexual” por outro incidente no sul da França.

Ben Yedder, de 34 anos, marcou 16 gols e deu três assistências na liga francesa na temporada passada, ajudando o Monaco a terminar em segundo, atrás do Paris Saint-Germain.

Em cinco temporadas no Monaco, o francês marcou 118 gols em 201 jogos em todas as competições, tornando-se o segundo maior artilheiro de todos os tempos do clube, atrás do atacante argentino aposentado Delio Onnis (223).

Ben Yedder tem 19 partidas pela França, a última em junho de 2022.