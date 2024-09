Atirador da bagageira do Detroit Lions não enfrentará acusações criminais, dizem os promotores

O homem acusado de disparar uma arma e matar duas pessoas na porta traseira do Detroit Lions no último domingo NÃO será acusado de crime… já que as autoridades dizem que ele agiu em legítima defesa.

O tiroteio aconteceu no Eastern Market – a poucos quarteirões do Ford Field – enquanto as pessoas festejavam depois que os Leões acabaram de perder um destruidor de corações para os Tampa Bay Buccaneers.

Policiais disseram que uma investigação preliminar revelou que um jovem de 25 anos Jalen Welch havia brigado com um homem de 40 anos no local… quando o homem abriu fogo e o matou. Um espectador, acrescentou a polícia, também foi atingido pelo tiroteio… e mais tarde morreu em um hospital próximo devido aos ferimentos.

Mas, de acordo com o promotor do condado de Wayne Kym Dignouma nova investigação sobre o assunto revelou que Welch parecia ser o agressor… e o homem de 40 anos estava apenas se protegendo.

“Revisamos este caso minuciosamente”, disse ela em um comunicado na tarde de quarta-feira, “e este é um caso de legítima defesa. É absolutamente trágico que durante toda a diversão e folia na porta traseira do Lions, duas vidas foram perdidas O primeiro foi o Sr. Welch, quem primeiro sacou uma arma e foi baleado pelo homem de 40 anos, que se defendia.

“E então”, continuou Worthy, “talvez o mais doloroso de tudo seja o fato de um espectador completa e totalmente inocente, o Sr. [Rayshawn] Palmerfoi baleado e morto com a mesma bala que atravessou a cabeça do Sr. Bem. Poderia ter sido qualquer um de nós. Analisamos todas as leis aplicáveis ​​e não há crime que possa ser acusado ou provado além de qualquer dúvida razoável.”

Enquanto isso, autoridades do Eastern Market disseram que estão interrompendo as festividades do próximo jogo em casa dos Leões, em setembro. 30 “por respeito às vítimas e às suas famílias”.



“Após a pausa em 30 de setembro”, acrescentaram, “pretendemos retomar a tradição de utilização não autorizada durante o restante da temporada, depois de promulgar protocolos de segurança adicionais e significativos que serão comunicados ao público com antecedência”.

HC Dan Campbell convocou o tiroteio no Mercado Oriental, onde 2 vítimas foram mortas enquanto viajavam para o #Leões jogo “trágico”. Campbell disse “quem quer que seja tem uma família e estou pensando neles e oramos para eles, sua família, seus amigos e isso é lamentável…” pic.twitter.com/daxPw15NSj -Eric Woodyard (@E_Woodyard) 16 de setembro de 2024

