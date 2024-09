Atirador da escola da Geórgia pede desculpas à mãe antes de atirar

A mãe do suposto atirador na escola da Geórgia Colt Cinza fez um telefonema frenético pouco antes de abrir fogo, dizendo aos funcionários da escola que recebeu uma ligação de seu filho e temia o pior.

Marcee Gray recebeu uma mensagem de seu filho, que dizia: “Sinto muito, mãe”, de acordo com o avô de Colt, Carlos Polhamusque falou com o The Washington Post.

Marcee estava com Charles quando recebeu a mensagem e ligou freneticamente para a Apalachee High School e disse a um conselheiro que se tratava de uma “emergência extrema”.

O Washington Post diz que Marcee disse à irmã: “Fui eu quem notificou o conselheiro escolar da escola. Eu disse a eles que era uma emergência extrema e que eles fossem imediatamente e encontrassem [Colt] para ver como ele está.”

O Post diz que um administrador escolar começou a procurar o menino, aparecendo em sua sala de aula minutos antes de ele abrir fogo, mas ele estava desaparecido.

Marcee estava a 3 horas de distância da escola quando recebeu a mensagem e pulou no carro para interceptar o filho. Quando ela estava na metade do caminho, ouviu relatos do massacre.

Ela se sentiu angustiada no sábado enquanto carregava alguns travesseiros para a casa de seu pai.

Colt Gray, de 14 anos, foi acusado de assassinato e será julgado como adulto. Seu pai também foi acusado de 4 acusações de homicídio culposo e 2 acusações de homicídio em segundo grau.

O pai, Colin, deu ao filho o AR-15 usado no tiroteio como Presente de natal … isso depois que o FBI apareceu em sua porta 7 meses antes para investigar uma ameaça on-line sinistra sobre um tiroteio em uma escola que veio do endereço IP de Colt.



TMZ. com

Conforme relatado pelo TMZ, um vizinho ligou várias vezes para o Family Services, relatando que o pai havia sido abusivo e a casa estava um caos.