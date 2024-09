Atlanta Braves mistura música e beisebol na ‘noite de Ludacris’

Na quarta-feira, o Atlanta Braves homenageou Ludacris com uma noite cheia de eventos dedicados às figuras musicais locais de Atlanta e ao impacto da cidade na indústria musical e na cultura, dando destaque a artistas novos e promissores.

Como parte da homenagem a Ludacris, os Braves presentearão os primeiros 15.000 fãs no Truist Park com um boneco exclusivo de Ludacris.

O boneco apresenta o rapper vencedor do Grammy com uma camisa do Hank Aaron, um microfone na mão direita e, claro, um relógio de ouro para fins de estilo.

Isso foi absolutamente LUDACRIS foto.twitter.com/fR8k1M7GsX — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) 27 de novembro de 2023

Ludacris também fez o primeiro arremesso cerimonial contra o Colorado Rockies com as mesmas mãos de seu videoclipe “Get Back”.

Luda! Os Braves estão sediando a Ludacris Night hoje à noite e dando um boneco do rapper 🔥 foto.twitter.com/FZE1O9qjUV — MLB (@MLB) 4 de setembro de 2024

Antes do jogo, os Braves prestaram homenagem a Ludacris com um set do DJ oficial do rapper, estações de fotos da arte de seus álbuns ao longo dos anos e um food truck “Luda’s at The Battery” inspirado no restaurante Chicken and Beer de Ludacris.

Esta está longe de ser a primeira interação do rapper multiplatinado com os times esportivos profissionais de Atlanta. Na temporada de 2023 da NFL, ele memoravelmente fez rapel do telhado do Estádio Mercedes-Benz durante uma apresentação no intervalo de uma partida da Semana 12 entre o New Orleans Saints e o Atlanta Falcons.

Para trás, Luda! Ludacris trouxe de volta os grandes braços para seu primeiro arremesso no jogo dos Braves hoje à noite 😂😂 foto.twitter.com/A9uwKLZgyv — MLB (@MLB) 4 de setembro de 2024

Em 2021, ele cantou “Welcome to Atlanta”, “Number One Spot”, “Yeah!” e “Move”, entre outras, na celebração da World Series. Ludacris também foi destaque no vídeo de lançamento dos Braves para seus uniformes City Connect de 2023.