Atlanta United se despede do vice-presidente Carlos Bocanegra

O vice-presidente e diretor técnico do Atlanta United FC, Carlos Bocanegra, foi afastado do cargo com efeito imediato, informou a equipe na quarta-feira.

O presidente e CEO da equipe, Garth Lagerwey, que tem experiência em formação de equipes, tendo atuado como GM no Real Salt Lake e no Seattle Sounders, assumirá as funções de Bocanegra.

A partir de 2015, Bocanegra fez parte da equipe executiva — um grupo que eventualmente incluiu o presidente Darren Eales, o vice-presidente de operações de futebol Paul McDonough e o ex-técnico Gerardo Martino — que ajudou Atlanta a ter um início brilhante na MLS, com o Five Stripes conquistando o título da MLS Cup de 2018.

Esse foi um dos três troféus que a organização conquistou em seus três primeiros anos de existência.

Mas os anos seguintes se mostraram mais difíceis, com Bocanegra liderando uma estratégia de recrutamento de jogadores que incluía alguns jogadores de alto preço que ficaram bem aquém das expectativas, incluindo Ezequiel Barco e Santiago Sosa. Isso coincidiu com um período em que Atlanta não conseguiu chegar à pós-temporada em duas das últimas quatro temporadas.

Carlos Bocanegra ajudou o Atlanta United a vencer a MLS Cup de 2018. Foto de Valerio Pennicino/Getty Images

Também havia a expectativa de que Lagerwey, que ingressou no clube em 2022, eventualmente faria sua própria escolha para preencher essa função.

“Somos profundamente gratos pela dedicação e sucesso de Carlos nos últimos nove anos com o Atlanta United”, disse Lagerwey em um comunicado do clube.

“No entanto, acredito que é hora de nosso clube seguir em uma nova direção. Enquanto continuaremos a lutar por uma vaga no playoff na reta final da temporada, isso nos dá uma lousa limpa e uma pista para avaliar adequadamente todas as vagas em nossa operação esportiva antes do que será uma offseason extremamente importante para nosso clube.”