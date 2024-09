Atletismo vence jogo final em Oakland diante de multidão lotada

OAKLAND, Califórnia – Todos se despediram do beisebol do Oakland Athletics à sua maneira na tarde de quinta-feira.

Depois de 57 temporadas no Coliseu – e décadas de indecisão e sarcasmo girando em torno do futuro do time – os A’s jogaram sua última partida em Oakland diante de uma enorme multidão em uma tarde linda e brilhante na Bay Area.

A torcida estava barulhenta, o clima festivo e a torcida engajada desde o primeiro arremesso. A tarde começou cedo. O estacionamento, programado para abrir às 8h – mais de 4 horas e meia antes do primeiro arremesso – abriu às 7h, depois que a fila de carros esperando para entrar no estádio atrasou o tráfego na I-880.

Os A’s tiveram que abrir o estacionamento às 7h – uma hora antes do planejado e mais de 5 horas e meia antes do primeiro arremesso – porque o tráfego estava congestionado na I-880. Sam Muller para ESPN

Os fãs se reuniram nos lotes para preparar o café da manhã, beber cerveja e alternar cantos entre “Sell The Team” e “Let’s Go Oakland”. Um homem que fez questão de se passar pelo presidente do A’s, Dave Kaval, vagou pelo estacionamento de terno e gravata, sem nunca sair do personagem. Os fãs, se quisessem, poderiam ter comprado uma margarita ou cogumelos psicodélicos nos pequenos negócios na ponte de pedestres que liga o BART ao Coliseu.

“Pessoas que nunca estiveram aqui vão olhar para esta cena e ficar surpresas”, disse Jorge Leon, torcedor de longa data do A’s, presidente do Oakland 68s, um grupo de torcedores comunitário. “Para aqueles de nós que vêm aqui desde que éramos crianças, isso é exatamente o que sempre foi antes de todo mundo se cansar de ouvir mentiras.”

“Venho aqui desde criança e, felizmente, meus três filhos puderam ver todos os três times antes de nos deixarem”, disse “Raider A-Rod”, um fã de esportes de Oakland de todos os seus antigos times esportivos. Sam Muller para ESPN

Os A’s anunciaram um acordo para se mudarem para Las Vegas em abril de 2023 e, em abril passado, anunciaram uma estadia de três a quatro anos em um estádio da liga menor – Sutter Health Park – em West Sacramento, a partir do próximo ano. O contrato de locação do time no Coliseu terminou após a final de quinta-feira, e as negociações entre a cidade e os A’s sobre uma extensão fracassaram quase antes de começarem.

“Não precisava ser assim”, disse o prefeito de Oakland, Sheng Thao, assistindo ao jogo de uma suíte na linha da terceira base, à ESPN. “O povo de Oakland merece coisa melhor.”

Se o acordo em Sacramento não funcionar, disse Thao, a cidade estaria disposta a reconsiderar o retorno da equipe.

A saída da equipe foi pouco otimista. A carta do proprietário John Fisher aos fãs antes da série final, na qual ele disse que gostaria de poder agradecer individualmente a cada torcedor, apesar de anos destruindo o time e ignorando a base de torcedores, foi vista pelos torcedores como particularmente surda. Mas no último dia, a equipe acertou algumas notas: o ex-arremessador do A’s Barry Zito cantou o hino nacional, enquanto Dave Stewart e Rickey Henderson, ambos nativos de Oakland e lendas do A’s, lançaram os primeiros arremessos.

Os A’s posam para uma foto do time em frente ao banco de reservas antes do último jogo em Oakland, onde jogam desde que se mudaram de Kansas City em 1968. O time jogará temporariamente em Sacramento antes de se mudar para Las Vegas. JOHN G MABANGLO/EPA-EFE/Shutterstock

Os A’s tiraram várias fotos improvisadas do time em frente ao seu banco de reservas antes do jogo, e os nove titulares foram aplaudidos de pé quando entraram em campo. Membros da equipe de campo do A’s recolheram sujeira para os torcedores na linha esquerda do campo, e muitos jogadores do A’s fizeram o mesmo.

Uma hora antes do primeiro arremesso, Stewart estava ao lado do logotipo “Rickey Henderson Field” atrás da home plate, com óculos escuros protegendo o mundo das lágrimas em seus olhos.

“É uma manhã difícil”, disse Stewart. “Não consigo imaginar como estamos nesta posição.”

A segurança foi reforçada, com 140 policiais de Oakland no local, o mesmo que em um jogo de playoff dos Raiders, mas a única comoção real veio no final do nono, quando dois torcedores correram para o campo antes de serem rápida e rudemente escoltados pelo escada no campo esquerdo.

Depois que eles deixaram o campo, alguns objetos foram jogados no campo, incluindo algumas bombas de fumaça verde Kelly que caíram na pista de alerta do campo direito. O jogo foi interrompido repetidamente no final do nono.

Na maior parte, a multidão com lotação esgotada de 46.889 pessoas falou através de cantos e sinais. “Let’s Go Oakland” se transformou facilmente em “Sell The Team”, mas mesmo essas pareciam relativamente indiferentes. As grades da arquibancada continham as placas habituais – “Adeus MLB” e “Las Vegas, cuidado” – com uma nova adição atrás da parede no centro-esquerdo – “Não somos nós, somos você”.

“Não há cidade melhor do que Oakland para jogar beisebol”, disse Stewart. “Eu testemunhei isso. Estive lá nos grandes dias, e esta é uma grande cidade do beisebol. Ninguém pode dizer que esta não é uma grande cidade do beisebol. O tempo do Coliseu já passou, mas esta é uma grande cidade do beisebol. “

O técnico do A’s, Mark Kotsay, tem o hábito de escrever seu cartão de escalação em seu escritório antes de entregá-lo a um assistente técnico para preencher o cartão oficial que está pendurado no banco de reservas. Depois disso, Kotsay rasga seu cartão original em dois, no sentido do comprimento, e o coloca sobre sua mesa.

Depois do jogo de terça-feira, vitória por 3 a 2 sobre o Texas Rangers, um pensamento lhe ocorreu: e se esta for a última vitória do A’s em Oakland?

Sua solução: se fosse, ele o emolduraria de qualquer maneira, em duas partes.

Depois da vitória, que terminou com o All Star mais próximo, Mason Miller, fazendo com que Travis Jankowski, do Rangers, fosse eliminado para encerrar o jogo, isso não era mais uma preocupação.

Kotsay então se dirigiu aos torcedores, cercados por seu time, enquanto a multidão permanecia quase em silêncio enquanto o técnico falava sobre voltar ao campo após o jogo de quarta-feira à noite e deixar o momento penetrar.

Com a emoção estampada em sua voz, ele agradeceu aos trabalhadores do estádio – “especialmente aqueles que não vêm conosco” – e terminou prestando uma homenagem sincera aos torcedores e, como ele chamou, “a este estádio incrível”.

“Peço uma última vez, para que você nos dê a maior alegria do beisebol.”

Com isso, Kotsay levantou as mãos enquanto “Let’s Go Oakland” chovia sobre ele.