Atualizações ao vivo de Ravens-Chiefs, destaques do jogo de abertura da NFL

Abra uma bebida, peça uma asa e abasteça-se de comida ranch — ou queijo azul, se você estiver em Buffalo — a NFL está de volta, baby.

Depois de vagar por um deserto de futebol salpicado com miragens de jogos de pré-temporada nos últimos sete meses, o Kansas City Chiefs — atual campeão do Super Bowl — receberá o Baltimore Ravens em uma revanche pelo título da AFC para dar início à temporada regular.

Enquanto a tentativa de Patrick Mahomes de uma rara tricampeonato começa a sério esta noite, Lamar Jackson está buscando o que seria apenas sua segunda vitória contra Kansas City. Embora os dois tenham dois troféus de MVP da liga, a rivalidade entre eles é desequilibrada. Jackson tem 1-4 em todos os tempos contra os Chiefs liderados por Mahomes, incluindo a derrota por 17-10 nos playoffs do ano passado, na qual Jackson completou 20 de 37 tentativas para 272 jardas com um touchdown e uma interceptação e foi derrubado quatro vezes.

Desta vez, cada quarterback entra no jogo com novos membros do elenco de apoio, incluindo o running back dos Ravens, Derrick Henry, e o rápido recebedor novato dos Chiefs, Xavier Worthy. Alguns rostos antigos também retornam, incluindo um par de tight ends em Swiftie-in-Chief, Travis Kelce e Mark Andrews.

Não se deixe enganar lendo muito sobre os resultados desta noite, não importa como eles aconteçam. Um ano atrás, os Chiefs, defensores do Super Bowl, perderam por 21 a 20 para o Detroit Lions na abertura da quinta-feira à noite em Arrowhead.

Cinco meses depois, os Chiefs estavam cobertos de confete e os Lions estavam em casa após uma eliminação dolorosa na final da NFC.