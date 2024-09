Augusta National avaliando danos causados ​​por Helene

O presidente do Augusta National Golf Club, Fred Ridley, disse que o clube está avaliando os danos no icônico campo depois que a área foi duramente atingida pelo furacão Helene na manhã de sexta-feira.

Em comunicado, Ridley disse que o clube está se concentrando em ajudar seus funcionários, vizinhos e empresários em Augusta que foram afetados pelos danos. Pelo menos 15 pessoas morreram na Geórgia e a tempestade deixou mais de 1 milhão de pessoas sem energia no estado, segundo o governador Brian Kemp.

“Nossa comunidade de Augusta sofreu um impacto catastrófico e histórico do furacão Helene”, disse Ridley. “Atualmente estamos avaliando os efeitos no Augusta National Golf Club.

“Enquanto isso, nosso foco e esforços estão principalmente com nossos funcionários, vizinhos e proprietários de empresas em Augusta. Nossos pensamentos e orações estão com eles, bem como com todos em toda a Geórgia e no Sudeste que foram afetados.”

Augusta experimentou ventos com força de tempestade tropical na manhã de sexta-feira. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, uma rajada de vento de 82 mph foi observada no Aeroporto Regional de Augusta. Os socorristas relataram que árvores caíram em muitas casas, carros e estradas na área. Houve danos significativos em bairros próximos ao Augusta National Golf Club.

Havia quase 225 mil pessoas sem energia em Augusta, de acordo com o Augusta Chronicle.

O Augusta National Golf Club está programado para sediar a 89ª edição do Masters, o primeiro grande campeonato da temporada, de 10 a 13 de abril.