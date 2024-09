Austin Butler, cenas do filme Bad Bunny para o filme corajoso ‘Caught Stealing’

Austin Mordomo está de volta à ação no set, filmando cenas para seu novo filme “Caught Stealing” – e ele tem uma companhia repleta de estrelas, juntando-se a ninguém menos que Coelho Mau .

O rapper estava quase irreconhecível com um penteado ruivo escuro e barba combinando enquanto as câmeras rodavam em Nova York na quarta-feira, e o indicado ao Oscar Austin estava salpicado de sangue falso – então você pode apostar que eles estão mergulhando fundo no thriller policial.