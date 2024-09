Autoridades da vida selvagem de Ohio fornecem contexto para foto de homem segurando dois gansos

Uma foto viral de um homem carregando dois gansos em Ohio está explodindo depois Donald Trump as bizarras afirmações de imigrantes haitianos que mastigam animais de estimação… mas fomos informados de que a foto está apenas sendo distorcida para se adequar à narrativa do ex-prez, e o que realmente está acontecendo é muito menos dramático.

A organização de vida selvagem nos esclareceu que normalmente você precisa de uma declaração ou recibo do xerife do condado ou oficial de vida selvagem para reivindicar a carcaça de um animal. Mas o Franklin County Wildlife Office disse ao TMZ que, para os gansos, nem sempre é necessário um recibo… então o cara estava totalmente livre para tê-los.

Resumindo, as autoridades não estão preocupadas com o problema, já que lidar com gansos incômodos é uma prática padrão. As pessoas também podem caçá-los perfeitamente, desde que tenham as autorizações e licenças adequadas.