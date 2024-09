Avaliações do Arsenal: Saka e Trossard estrelam na vitória contra o Leicester

O Arsenal voltou às vitórias na tarde de sábado, ao garantir uma vitória por 4 a 2 sobre o Leicester City, no Emirates Stadium.

Os Gunners dominaram o primeiro tempo e se colocaram na frente quando Jurriën Timber cruzou rasteiro para Gabriel Martinelli, que marcou seu primeiro gol na Premier League da temporada com uma finalização precisa. Martinelli foi uma estrela regular no ataque da equipa da casa durante os primeiros 45 minutos e voltou a estar envolvido antes do intervalo, ao dar assistência a Leandro Trossard para aumentar a vantagem.

O técnico Mikel Arteta parecia confortável, já que sua equipe tinha 76% de posse de bola no final do primeiro tempo, mas foi logo após o reinício que os Foxes responderam, com o remate de James Justin desviado de Kai Havertz na cobrança de falta de Facundo Buonanotte.

O goleiro do Leicester City, Mads Hermansen, manteve sua equipe com defesas contra Gabriel Magalhães e depois contra Trossard, antes de um chute espetacular de Justin ser acertado na trave para empatar o placar. Hermansen voltou a estar envolvido quando um desmaio na defesa permitiu a Declan Rice jogar em Trossard, mas o jogador de 29 anos viu o seu remate ser defendido.

Raheem Sterling e Ethan Nwaneri foram apresentados enquanto o Arsenal procurava um gol da vitória tardio, e depois que Hermansen fez mais uma defesa de Riccardo Calafiori, foi um escanteio a mais aos 94 minutos, quando o remate de Trossard foi desviado por Wilfred Ndidi para vencer o jogo. . Havertz marcou um gol no final para selar o gol em um dos chutes finais da partida.

Leandro Trossard e Bukayo Saka comemoram após o Arsenal assumir a liderança contra o Leicester City na Premier League. (Foto de David Price/Arsenal FC via Getty Images)

Positivos

A vitória do Arsenal coloca-os em igualdade de pontos com o Manchester City, ao mesmo tempo que continuam a mostrar como continuam a vencer jogos tardios, ao mesmo tempo que são os melhores do campeonato na conversão de lances de bola parada. Destaca-se também a atuação de Bukayo Saka, numa exibição quase impecável no dia.

Negativos

Houve alguns momentos em que a concentração poderia ter sido melhor, com Calafiori arriscando no cartão amarelo – mas esses foram pequenos pontos negativos em uma atuação convincente.

Classificação do gerente (1-10)

Mikel Arteta, 7 – A equipa de Arteta criou oportunidades mais do que suficientes para vencer o jogo, e o treinador do Arsenal teve o azar de ver a sua equipa sofrer um lance de bola parada desviado e depois um remate espectacular. Alguns podem argumentar que ele poderia ter introduzido Sterling mais cedo, mas os Gunners tiveram uma grande chance de retomar a liderança um minuto antes de ele entrar.

Avaliações dos jogadores (1-10; 10: melhor. Os jogadores apresentados após 70 minutos não recebem nenhuma classificação)

GK David Raya, 5 – Houve pouco a fazer para Raya, já que o Arsenal dominou o primeiro tempo, mas ele teve que tirar a bola da rede momentos após o reinício, com o Leicester City convertendo na cobrança de falta.

DF Riccardo Calafiori, 6 – O internacional italiano combinou bem com Martinelli ao avançar pelo flanco esquerdo e foi encorajado a rematar pela multidão do Emirates Stadium após o seu remate contra o Manchester City na semana passada. Ele poderia ter sido mais próximo de Justin antes de seu ataque, e também foi descuidado com alguns desafios que podem tê-lo levado a ser expulso em outro dia. Quase marcou o gol da vitória com uma cabeçada poderosa, mas foi negado por Hermansen.

DF Gabriel Magalhães, 6 — Gabriel foi um perigo constante em lances de bola parada, como sempre, e esteve perto de marcar ao forçar uma defesa de Hermansen. Compôs a posse de bola e ajudou a reiniciar rapidamente os ataques da sua equipa após receber a bola.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

DF Guilherme Saliba, 7 – Uma forte exibição de Saliba fez com que ele recuperasse regularmente a bola com desafios agressivos no alto do campo, o que permitiu ao Arsenal manter a pressão quando o adversário tentava afastar o perigo. Envolvido no primeiro gol ao desafiar Jamie Vardy, que reivindicou uma falta antes dos Gunners marcarem, mas não parecia haver muita coisa nisso. Cartão amarelo no segundo tempo por falta sobre Vardy.

DF Jurriën Madeira, 7 — Timber se saiu bem contra as tentativas de contra-ataque do Leicester City e lidou bem com a ameaça de Stephy Mavididi. Registrou uma assistência com um cruzamento rasteiro que foi entregue na área para Martinelli.

Thomas Partey, 6 – Manteve as coisas funcionando no meio-campo, passando a bola para os jogadores mais criativos do Arsenal, mas não teve muito o que fazer defensivamente, com a maioria dos ataques do Leicester City indo pelos flancos.

Arroz MF Declan, 7 – Um forte desempenho geral no meio-campo fez com que Rice ajudasse a controlar o jogo e também recuperasse a posse de bola de forma consistente, impressionando com sua tomada de decisão. Jogou em Trossard após grande erro de Hermansen, e teve o azar de não conseguir a assistência depois que o goleiro se recompensou com uma defesa.

MF Kai Havertz, 6 – O jogador de 25 anos cronometrou bem as suas corridas para a área e conseguiu acertar vários cruzamentos, mas não conseguiu incomodar o guarda-redes. Ele também foi muito longe na cobrança de falta do Leicester City, desviando o remate de Justin para o seu próprio gol. Apareceu no marcador no final do jogo para selar a vitória do Arsenal por 4-2.

FW Gabriel Martinelli, 8 – Martinelli sempre procurou superar seu marcador no flanco esquerdo e onde foi uma opção regular quando o Arsenal recuperou a bola no alto do campo. Coloquei as coisas em ordem com uma finalização forte após cruzamento rasteiro de Timber e, em seguida, tornei-me provedor para ajudar Trossard quando os Gunners fizeram o 2-0. Substituído por Sterling no segundo tempo.

FW Leandro Trossard, 8 – O internacional belga assumiu posições inteligentes e consistentes e foi recompensado no final do primeiro tempo ao finalizar com precisão após corte de Martinelli. Perdeu uma grande oportunidade na segunda parte, mas compensou o remate que foi desviado para a baliza aos 94 minutos.

FW Bukayo Saka, 9 – Sempre houve a sensação de que algo poderia acontecer quando Saka tinha a bola no flanco direito, onde o Leicester City ainda teve dificuldades para lidar com o jogador de 23 anos quando dobrou sobre ele. Impressionado ao bater seu homem na linha e também ao cortar para dentro, ele carregou a bola de forma consistente para áreas perigosas antes de criar oportunidades de chute para si e seus companheiros.

Suplentes (jogadores introduzidos após 70 minutos = sem classificação)

Raheem Sterling (para Martinelli, 74″), N/R — Positivo com posse de bola e tentou bater seu marcador na linha, mas não conseguiu acertar a bola na área.

Ethan Nwaneri (Partey, 85″), N/R — Trouxe e levantou instantaneamente a multidão em meio a um desempenho confiante, e esteve envolvido ao ajudar a vencer o escanteio que colocou o Leicester sob todo tipo de pressão.

Gabriel Jesus (Trossard, 98″) N/R — Apresentado enquanto o Arsenal tentava jogar o resto do jogo.