Avaliações do Man United: De Ligt causa impacto na vitória em Southampton

O Manchester United voltou a vencer na Premier League no sábado, ao derrotar o Southampton por 3 a 0 no St. Mary’s Stadium.

Os visitantes quase ficaram para trás após um início lento quando Diogo Dalot cometeu um pênalti após seu desafio com Tyler Dibling, de 18 anos, que estava fazendo sua primeira partida na Premier League pelo Saints. No entanto, depois que Cameron Archer teve que esperar quase um minuto inteiro após colocar a bola no local antes de ser autorizado a cobrar o chute, uma defesa de André Onana fez o ímpeto voltar a favor do United.

O time de Erik ten Hag saiu na frente momentos depois quando Bruno Fernandes cruzou em direção a Matthijs de Ligt e o zagueiro cabeceou para o gol do goleiro Aaron Ramsdale. Marcus Rashford então acrescentou um segundo para seu primeiro gol desde março com um chute preciso de fora da área.

Não foi criado muito em termos de chances de nenhum dos times no segundo tempo, embora o jogo estivesse efetivamente fora de vista quando Jack Stephens foi expulso no minuto 80. O capitão do Southampton viu o cartão vermelho por um desafio imprudente ao substituto Alejandro Garnacho, que mais tarde encerrou o jogo com um gol nos acréscimos.

Positivos

O Manchester United assumiu o controle da partida após um começo lento e nunca pareceu perder os três pontos quando chegou à frente. Uma folha limpa também dará confiança nos jogos que virão com uma exibição positiva do goleiro e dos dois zagueiros.

Negativos

Um adversário melhor pode punir o United se eles começarem o jogo tão devagar quanto fizeram em St. Mary’s, com o meio-campo não conseguindo controlar o jogo até depois que o pênalti defendido por Onana os fez acordar.

Avaliação do gerente (1-10)

Erik ten Hag, 7 — O técnico foi rápido em adaptar seu meio-campo depois que os anfitriões estavam recebendo muito espaço, e isso os ajudou a controlar o jogo. Fez fortes substituições que mantiveram o domínio de seu time, com Casemiro envolvido no gol de Garnacho.

Classificações dos jogadores (1-10; 10: melhor. Jogadores introduzidos após 70 minutos não recebem classificação)

GK André Onana, 7 — Os visitantes poderiam estar perdendo por 2 a 0, não fosse o esforço do goleiro no primeiro tempo, com uma defesa crucial de pênalti se mostrando o ponto de virada.

DF Diogo Dalot, 5 — Seu desafio descuidado derrubou Dibling, do Southampton, dentro da área para um pênalti. Se saiu melhor no segundo tempo, pois forçou o ponta adversário a sair pela lateral.

DF Matthijs de Ligt, 8 — O jogador de 25 anos foi derrotado facilmente por Kyle Walker-Peters no começo, mas rapidamente se acomodou no jogo depois disso. Ele estava frequentemente no lugar certo para afastar o perigo e marcou o primeiro gol com seu primeiro gol pelo clube. O tônico perfeito depois de ser substituído no intervalo pela Holanda contra a Alemanha durante a recente pausa internacional.

DF Lisandro Martínez, 7 — Jogo antecipado bem com uma série de intervenções e foi agressivo ao desafiar a posse de bola. Substituído no segundo tempo com alguma preocupação sobre uma possível lesão.

DF Noussair Mazraoui, 6 — Mazraoui muitas vezes tomou a decisão certa ao atacar e não permitiu que muito se desenvolvesse em seu flanco, em uma exibição geral sólida na lateral direita.

Após uma difícil pausa internacional, Matthjis De Ligt marcou seu primeiro gol pelo Manchester United e ajudou o time a manter o placar invicto contra o Southampton. Catherine Ivill – AMA/Getty Images

MF Kobbie Mainoo, 5 — Um jogo difícil para o meio-campista inglês, que teve dificuldades para avançar a bola, perdendo a posse de bola em diversas ocasiões.

MF Christian Eriksen, 6 — Uma bola inteligente em direção à área de seis jardas no 15º minuto criou a primeira chance do Manchester United no jogo, mas Joshua Zirkzee não conseguiu converter. Muitas vezes tomou a decisão certa com passes que fizeram a transição do jogo de forma inteligente.

MF Bruno Fernandes, 6 — O capitão do Manchester United foi discreto no primeiro tempo, mas teve um momento de classe com um cruzamento preciso que encontrou De Ligt no primeiro gol.

FW Marcus Rashford, 7 — Um final bem colocado de fora da área encerrou uma seca de gols de seis meses para o jogador de 26 anos. Seu primeiro gol desde março deu aos Red Devils uma vantagem de 2 a 0, e ele parecia mais confiante após marcar.

FW Amad Diallo, 6 — O jogador de 22 anos tentou fazer as coisas acontecerem como uma saída regular durante os contra-ataques, mas sua bola final poderia ter sido melhor. Jogo bem vinculado ao cortar com o pé esquerdo antes de encontrar os companheiros de equipe, e uma pergunta constante para os defensores ao atacá-los diretamente.

FW Joshua Zirkzee, 6 — Algumas chances no primeiro tempo não incomodaram o goleiro, mas Zirkzee melhorou no segundo tempo ao liderar a pressão, com movimentação consistente entre os canais, ajudando a conectar o jogo durante os contra-ataques.

Substitutos (jogadores introduzidos após 70 minutos = sem classificação)

Harry Maguire (Mazraoui, 73′), N/R – Entrou para o lugar de Mazraoui e rapidamente recebeu um cartão amarelo por atrasar o reinício do jogo.

Alejandro Garnacho (Rashford, 73′), N/R – Levou apenas cinco minutos para o internacional argentino causar impacto no jogo ao chutar a bola para além de Stephens, cujo desafio alto o fez ser expulso. Marcou o terceiro gol do United para coroar uma participação especial impressionante.

Manuel Ugarte (Eriksen, 74′), N/R – Uma estreia tranquila para o contratado do Paris Saint-Germain, já que o United manteve a posse de bola sem qualquer ameaça do Southampton.

Jonny Evans (Martínez, 77′), N/R – Entrou em campo em seu 381º jogo na carreira na Premier League, quando entrou no lugar de Martínez, que estava se movimentando desconfortavelmente devido a uma pancada.

Casemiro (De Ligt, 87′), N/R – Atuou como zagueiro central nos minutos finais do jogo no lugar de De Ligt e deu um passe incisivo que foi fundamental no gol de Garnacho.