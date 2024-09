‘Bachelorette’ Jenn Tran abandonada por Devin Strader após o noivado

O drama se desenrolou quando Tran subiu ao palco e sentou-se com o apresentador Jessé Palmer para o final de Bachelorette de 3 horas da ABC – depois que JP anunciou ao público que não havia final feliz nesta história de amor.

Tran descreveu o que aconteceu, dizendo que depois que ela e Strader ficaram noivos no Havaí, ela sentiu como se fosse o momento mais feliz de sua vida.

Mas, depois que eles deixaram a ilha do Pacífico, ela disse que o relacionamento deles rapidamente ficou de lado porque Strader começou a se afastar e logo rompeu o noivado durante um telefonema.

Então Strader subiu ao palco para se explicar depois de cortar contato com Tran há um mês, deixando-a confusa sobre sua mudança repentina de opinião.

Mas primeiro, Tran criticou Strader por desrespeitá-la por seguir o ex-aluno de ‘Bachelor’ Maria Georgas no Instagram depois de deixá-la comendo poeira.

Strader disse que falhou com Tran e, apesar de ter sentimentos reais por ela, mascarou suas dúvidas sobre o relacionamento deles. Ele também disse que estava “lamentavelmente atrasado” para avisá-la que não queria mais vê-la.

Enquanto isso, os fãs do programa recorreram a “X” para expressar seu desgosto pelo que consideraram os maus-tratos a Tran – o primeiro protagonista asiático-americano na história de Bachelorette. As pessoas escreveram que ficaram enojadas com o que viram, chamando os produtores de malvados por fazerem Tran chorar… e encorajando-a a abrir um processo