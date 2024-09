Bailarina de ‘Dancing with the Stars’ Michaela DePrince morre aos 29 anos

Ela ganhou muitas oportunidades diferentes nos Estados Unidos… tornando-se o membro mais jovem do alardeado Dance Theatre of Harlem antes de cruzar o Atlântico para ingressar no Dutch National Ballet.

Em 2011, com apenas 16 anos, Michaela apareceu como uma das principais bailarinas do documentário “Primeira Posição” – sobre estudantes que disputavam uma vaga em uma escola de balé de elite. No ano seguinte, Michaela apareceu em “Dancing with the Stars”.