Baker Mayfield diz que a história de Bryce Young está “longe de terminar”

TAMPA, Flórida — O quarterback do Buccaneers, Baker Mayfield, expressou seu apoio ao quarterback do Carolina Panthers, Bryce Young, na quarta-feira, dois dias após a primeira escolha geral do draft de 2023 ter sido colocada no banco após um início de 0-2.

“Obviamente [my career] não aconteceu no mesmo período que Bryce, mas ser quarterback é difícil, especialmente para os jovens, quando você não está cercado de peças… e não tem a oportunidade de ter sucesso”, disse Mayfield.

“Muitas vezes, os caras têm talento, podem ter cérebro, mas não têm a oportunidade certa ou o ajuste certo. Estou sentado aqui agora em um ajuste muito melhor do que em outros lugares em que estive. Não é para menosprezar outros times. Mas é uma questão das peças ao seu redor, os treinadores. E para Bryce, um cara que — eu posso me identificar com isso — encontrar essa crença dentro de si mesmo novamente. Ele vai entender. A história dele está longe, longe de terminar.”

Mayfield saberia. Depois de quatro temporadas com o Cleveland Browns, a primeira escolha geral do draft de 2018 foi negociada com os Panthers em 2022, onde começou seis jogos e foi dispensado, antes de uma temporada de cinco jogos com o Los Angeles Rams. Um acordo de “prova” de um ano com o Tampa Bay em 2023 culminou em um título da NFC South e um acordo de três anos para Mayfield no valor de US$ 100 milhões antes desta temporada.

Mayfield creditou a estabilidade organizacional dos Bucs, a equipe técnica, o esquema, as armas e eles permitindo que ele fosse ele mesmo que ajudaram a reviver sua carreira. Seu ressurgimento foi auxiliado pelo novo técnico dos Panthers, Dave Canales, que era então o coordenador ofensivo dos Bucs. Mayfield disse que a positividade de Canales deixou uma marca duradoura.

“Eu disse a vocês, ele é um valentão otimista”, disse Mayfield. “Encontrando maneiras de fazer as coisas funcionarem quando não estão com a melhor aparência ou as coisas não estão indo bem e sendo positivo sobre isso, sobre a próxima oportunidade. Então, sim, é o que quer que eles estejam fazendo — tenho certeza de que é por um bom motivo, seja para dar tempo ao Bryce. Não no prédio deles, não nas reuniões deles, então não posso realmente comentar muito sobre isso.”

Canales anunciou na segunda-feira que os Panthers estavam colocando Young no banco em favor do veterano Andy Dalton. Young tem 2-16 como titular desde que Carolina trocou oito posições com o Chicago Bears para recrutá-lo como nº 1 no ano passado. Os Panthers perderam suas duas primeiras partidas nesta temporada por um total de 73-13, já que ele postou um QBR de 8,9 — de longe o pior da NFL entre os quarterbacks qualificados nesta temporada.

Mayfield é fã e apoiador de Young há muito tempo e falou na temporada passada sobre os desafios que um novato que é a primeira escolha geral deve superar.

“Quarterback é uma das posições mais difíceis de jogar em esportes, especialmente para ele que saiu como a escolha número 1. Obviamente, se você é a escolha número 1, você está indo para lá por um motivo — [the team] não teve sucesso”, disse Mayfield antes da Semana 1 do ano passado. “Ele está tentando entrar lá e ser o cara que era na faculdade, mas é um jogo diferente. Ele está tentando traduzir o que sabe que faz de melhor, mas, ao mesmo tempo, comandar um vestiário cheio de homens crescidos. É diferente, em todo lugar. Você tem filhos e famílias — são relacionamentos diferentes que você realmente tem que entender e ser capaz de se relacionar. É um desafio. Bryce tem uma ótima cabeça sobre os ombros. Não tenho dúvidas de que ele terá uma longa carreira. Estou ansioso para ver o que ele fará — exceto por dois jogos no ano.”