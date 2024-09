‘Banido’ Jake Paul afirma que entrou furtivamente no UFC 306 no Sphere

Jake Paul não seria negado no UFC 306.

O influenciador e boxeador, que alega ter sido banido pelo UFC há mais de dois anos, colocou um disfarce especial e disse que entrou furtivamente no evento histórico no Sphere em Las Vegas na noite de sábado. Como ele apontou no vídeo abaixo, já faz um tempo desde que fez o tipo de travessura que o ajudou a ficar famoso quando ele era mais jovem.

O CEO do UFC, Dana White, e o campeão meio-pesado do UFC, Alex Pereira, passaram por Paul, que parecia ter ótimos lugares no evento memorável.

Depois de assistir ao evento do UFC, Paul foi para Arlington, Texas, na tarde de domingo e enfrentou Mike Tyson com a ajuda do dono do Cowboys, Jerry Jones.

Paul e Tyson competem em uma luta de boxe no AT&T Stadium em 15 de novembro.